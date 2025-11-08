Arpa ve mısır ithalatında tarife kontenjanları 1 milyon tona çıkartıldı

Abone ol: Google News

Arpa ve mısır ithalatında uygulanan tarife kontenjanları yeniden belirlenerek artırılmasına karar verildi.

Yayınlama Tarihi: 08.11.2025 09:58
  • Arpa ve mısır ithalatında tarife kontenjanları 700 bin tondan 1 milyon tona yükseltildi.
  • Bu karar, iç piyasa fiyatlarını makul seviyelerde tutmak ve spekülatif fiyat hareketlerini önlemek amacıyla alındı.
  • Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Hububat fiyatlarında yaşanan artışın önüne geçilebilmesi, iç piyasa fiyatlarının makul seviyelerde tutulabilmesi ve spekülatif fiyat hareketlerine meydan verilmemesi amacıyla  zaman zaman çeşitli yönde kararlar alınabiliyor.

Bu kez de arpa ve mısır ithalatında tarife kontenjanları, 1 milyon tona yükseltildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

TARİFE KONTENJANI 700 BİN TONDAN 1 MİLYON TONA ÇIKARTILDI

Buna göre, arpa ve mısır ithalatında tarife kontenjanları, 700 bin tondan 1 milyon tona çıkarıldı.

