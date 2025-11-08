Arpa ve mısır ithalatında tarife kontenjanları 1 milyon tona çıkartıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hububat fiyatlarında yaşanan artışın önüne geçilebilmesi, iç piyasa fiyatlarının makul seviyelerde tutulabilmesi ve spekülatif fiyat hareketlerine meydan verilmemesi amacıyla zaman zaman çeşitli yönde kararlar alınabiliyor.

Bu kez de arpa ve mısır ithalatında tarife kontenjanları, 1 milyon tona yükseltildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

TARİFE KONTENJANI 700 BİN TONDAN 1 MİLYON TONA ÇIKARTILDI

Buna göre, arpa ve mısır ithalatında tarife kontenjanları, 700 bin tondan 1 milyon tona çıkarıldı.