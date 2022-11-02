Artan kârlar, petrol şirketleri üzerinde ek vergi baskısı oluşturuyor

Dünya genelindeki petrol devleri, yüksek oranlarda kaydettikleri kârlarından dolayı ilave vergilerle karşılaşabilir. ABD ve İngiltere, konuyu gündemlerine aldı.

Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası küresel enerji piyasalarının bozulması, petrol fiyatlarını tırmandırdı.

Artan fiyatlar, enerji şirketlerinin kârlarında önemli oranlarda yükselişlere neden oldu.

Petrol şirketlerinin rekor kârları

Suudi Aramco, üçüncü çeyrekte 42.4 milyar dolar kâr elde ederken, BP'nin kazancı ikiye katlanarak 8 milyar dolara ulaştı.

ExxonMobil, geçtiğimiz hafta yaklaşık 20 milyar dolarlık rekor çeyreklik kâr bildirirken, Shell ve Chevron sırasıyla 9,5 milyar dolar ve 11,2 milyar dolar ile tarihlerindeki ikinci en yüksek kazancı açıkladı.

ABD'nin daha yüksek vergi uyarısı

Financial Times, petrol şirketlerinin ulusal bütçelerdeki eksiklikleri telafi etmek üzere ek vergiler ve olası beklenmedik diğer artışları araştıran Avrupa ve ABD'deki hükümetlerin hedefinde giderek daha fazla yer almaya başladığını yazdı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, petrol şirketlerini Ukrayna savaşında "vurgun yapmakla" suçladığına dikkat çekilerek, "Fiyatları indirmezlerse fazla kârları için daha yüksek vergi ödeyecekler ve başka kısıtlamalarla karşı karşıya kalacaklar." dediği anımsatıldı.

İngiltere'de beklenmedik vergi artışı gündemde

İngiltere'de, yeni Başbakan Rishi Sunak ve Maliye Bakanı Jeremy Hunt, Shell'in artan kârlarının ve BP'den gelen verilerin ardından petrol gruplarına yönelik beklenmedik vergi artışını değerlendiriyor.

BP, dördüncü çeyrekte 2.5 milyar dolarlık daha hisse geri satın almayı taahhüt etti. Şirket, 2022'de Kuzey Denizi işletmesinden üretim için yaklaşık 2,5 milyar dolar vergi ödemeyi beklediğini kaydetti.

"Her 3 dolardan 2 dolar hükümete gidiyor"

BP Baş Finans Sorumlusu Murray Auchincloss, "(Kuzey Denizi'nde) kazandığımız her 3 dolardan 2 dolar hükümete gidiyor." dedi.

Hollandalı enerji şirketi Vitol'ün CEO'su Russell Hardy, "Beklenti, neredeyse tüm Avrupa şirketlerinin mevzuata uymayan işlere sırt çevirmesidir. Rusya'nın lojistik çözümlerinin büyüdüğünü düşünüyoruz." diye ekledi.

Rusya'nın petrol ihracatının, önümüzdeki kış günde 1 milyon varil azalacağı aktarıldı.