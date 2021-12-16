Artık 4 bin 250 liranın altında işçi çalıştırılamayacak

Asgari ücretin altında işçi çalıştırmak kanunen yasak ve şikayet edildiğinde cezası var.

Asgari ücret bugün açıklanan rakama göre artık 4 bin 250 lira oldu. Bu rakamla birlikte bir işçinin en az alacağı ücret de belirlenmiş oldu.

Asgari ücret genel bir kabul olup, çalıştırılacak iş kolunu nitelendirmiyor. Bu nedenle işveren, “Ben hafif bir iş kolundayım, o yüzden daha az maaş veririm.” gerekçesi ile kabul edilen asgari ücretin altında işçi çalıştıramaz.

İŞÇİ, ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA ÇALIŞTIRILDIĞINDA İŞ AKDİNİ SONLANDIRABİLİR

İşçinin yapmış olduğu iş her ne olursa olsun belirlenen asgari ücret aşağısında bir maaş ödemesi söz konusu değil. Asgari ücretin altında ödeme yapılması, çalışan için iş akdini sona erdirmesinde haklı sebep olarak kabul ediliyor.

ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA ÇALIŞMAMAK KANUNLA KORUNUYOR

Konu hakkında bilgisini aldığımız Avukat Kemal Tuncaelli, asgari ücretin “en dip” ödeme olduğunu, bir işçinin en az asgari ücret kadar ücret alması gerektiğinin Anayasa, SGK ve diğer iş kanunları ile korunduğunu aktardı.

YENİ YILDA YENİ ÜCRET ALINMAYA BAŞLANACAK

Tuncaelli, daha önce 2 bin 825 liraya çalışan bir işçinin, çalışma süresi bir yılı doldurmasa da 2022’den itibaren yeni belirlenen 4 bin 250'liralık asgari ücreti almaya devam edeceğini belirtti.

Buna göre asgari ücret alan tüm işçiler, çalışma süreleri ve sözleşme tarihleri kayda alınmadan yeni yıla yeni rakamla başlayacak.