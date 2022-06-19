Artık Türkiye'de noterlik bulunmayan ilçe kalmadı

Yarı kamu kuruluşu niteliğinde resmi hizmet veren ve iş hayatının tam ortasında yer alan Noterlerin olmadığı ilçenin kalmadığı belirtildi.

Nüfus, iş yoğunluğu, ticaret ve çalışma hayatının artış gösterdiği yerlerde oluşan ihtiyaçlar doğrultusunda, vatandaşın noterlik hizmetlerine sıra beklemeden, yerinde ve kolayca ulaşabilmeleri için çalışmalar tamamlandı.

Adalet Bakanlığı'nca, ülke genelinde noter olmayan 45 il merkezine bağlı 78 ilçede noterlik kuruldu.

AA'nın haberine göre, vatandaşların tüm hizmetlere kolay ve hızlıca ulaşması amacıyla Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın imzasıyla noter bulunmayan 45 il merkezine bağlı 78 ilçede noterlik katıldı. Böylece Türkiye'de noter bulunmayan ilçe kalmadı.

Artık başka ilçeye gitmeye gerek kalmadı

Yeni kurulan noterliklerle vatandaşlar başka bir ilçeye gitme zorunluluğu olmadan bulundukları ilçede, noterlik hizmetlerinden zahmetsizce faydalanabilecek.

İlk kez noterlik kurulan ilçeler

Hizmetlere erişimin güçlendirilmesi amacıyla ilk kez noterlik kurulan ilçeler şöyle:

"Ağın, Ağlı, Ahırlı, Akkışla, Alacakaya, Arıcak, Asarcık, Atkaracalar, Aydıntepe, Bahşılı, Balışeyh, Başçiftlik, Bayramören, Çamlıhemşin, Çanakçı, Çelebi, Damal, Derbent, Derebucak, Derepazarı, Dernekpazarı, Dikmen, Doğankent, Doğanşar, Doğanyol, Doğanyurt, Dumlupınar, Ekinözü, Elbeyli, Evciler, Evren, Gönen, Güce, Güçlükonak, Gülova, Gümüşova, Halkapınar, Hamamözü, Han, Hasanbeyli, Hasankeyf, Hayrat, Hemşin, İbradı, İnhisar, Kabadüz, Kale, Karakoyunlu, Karkamış, Kızılören, Kofçaz, Korgun, Köprübaşı, Köprüköy, Kumlu, Laçin, Murgul, Musabeyli, Nurhak, Oğuzlar, Ovacık, Özvatan, Pazaryolu, Polateli, Samsat, Sivrice, Sumbas, Süloğlu, Şenpazar, Termal, Tillo, Tuzlukçu, Yakakent, Yalıhüyük, Yayladere, Yedisu, Yenişarbademli, Yeşilli."

Toplam 11 birinci sınıf noterlik kuruldu

Ayrıca bakanlık tarafından bu yıl yapılan ihdas çalışmalarıyla Alanya'da 1, Beyoğlu'nda 4, Büyükçekmece'de 4 ve Kadıköy'de 2 olmak üzere toplam 11 birinci sınıf noterlik kuruldu. Böylece, bu yıl ihdas edilen noter sayısı 89'a ulaştı.

Toplam noterlik sayısı 2 bin 339

Adalet Bakanlığınca bu yıl yapılan 89 noterliğin ihdasıyla ülke genelinde 2002'de 1.231 olan noterlik sayısı 2 bin 339'a ulaştı. Aynı zaman dilimi içinde artış oranı yüzde 90 oldu.