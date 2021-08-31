Artış eğilimindeki petrol fiyatları piyasaları baskılayabilir

Dün, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle kapalı olan yurt içi piyasaların bugün artış eğilimindeki petrol fiyatlarının baskısıyla güne başlaması bekleniyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen hafta dikkati çeken para girişinin etkisiyle bir önceki haftaya göre yüzde 0,94 değer kazanarak 1.458,23 puandan kapanmıştı. Ancak analistler bugün artış eğilimindeki petrol fiyatlarının baskısını beklediğini belirtti.

DOLAR/TL: 8,3630

Geçen hafta yüzde 2'ye yakın değer kaybeden dolar/TL ise, dün uluslararası piyasada yüzde 0,3'lük artışla 8,3799'dan kapanması sonrası bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,3630 seviyesinde işlem görüyor.

BU HAFTA TAKİP EDİLECEK VERİLER

Analistler, bu haftanın yurt içi veri gündeminde, çarşamba büyüme ve imalat sanayi PMI ile cuma günü enflasyonun öne çıktığını bildirdi.

Bugün yurt içinde dış ticaret istatistikleri, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de tüketici güven endeksi verilerin takip edilecek.

BORSA'DA DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.470 ve 1.490 seviyelerinin direnç, 1.440 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.