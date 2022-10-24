Artvin'de bu yıl 800 ton bal üretildi

Doğu Karadeniz'in doğası gereği yeşilin çok yoğun olduğu ve yüksek rakımlı bir ili Artvin. Bal üreticilerinin istediği iklim ve doğa koşulları bulunan şehirdeki ürünler de yüksek kaliteli oluyor.

Artvin Arı Yetiştiricileri Birliği, zengin bitki çeşitliliğiyle bal üretiminde adından söz ettiren Artvin'de bu yıl 800 ton bal üretildiğini aktardı.

Birlik Başkanı İbrahim Durmuş, sona eren bal sağım sezonunun nasıl geçtiğini anlattı ve kalitesine göre balların fiyatlarını aktardı.

Kafkas arı ırkının gen merkezi

Artvin'in, Kafkas arı ırkının gen merkezi olması, 198'i endemik, 302'si endemik olmayan nadir tür olmak üzere 2 bin 727 bitki türü ve kestane ormanlarıyla arıcılık ve bal üretimindeki önemine dikkati çeken Durmuş, kentte birliğe kayıtlı aktif 1.400 civarında arıcı, yaklaşık 120 bin de arılı kovan olduğunu söyledi.

Dolum tesisi Arhavi'de, analiz Rize'de

Arhavi ilçesinde birliğe ait dolum tesisi var. Buraya getirilen ballardan alınan numuneler, Rize'deki gıda laboratuvarında analiz ediliyor.

Durmuş, uygun nitelikteki balların dolum tesisinde kavanozlara doldurulduğunu, varsa arıcının markası basılarak, yoksa birlik markası ve logosuyla satışa sunulduğunu anlattı.

"Son iki yılda bal rekoltesi düştü"

Durmuş, son iki yılda bal rekoltesinde düşüş yaşadıklarını kaydederek, "Düşmesinin sebebi de ağaçların ve bitkilerin çiçek açtığı zamanda iklim değişikliği nedeniyle yağışların alışılagelmişin dışında fazla olması. Aşırı yağışlar bal verimimizi aşağıya çekmekte. 2021'de 250 ton civarında kestane balı elde etmiştik, rekoltemiz düşüktü önceki yıla göre. Bu yıl ise 120 ton civarında kestane balı elde ettik." dedi.

"Kestane balı 450 lira"

Durmuş, birlik olarak bir taban fiyat belirlediklerini dile getirerek, "Taban fiyatı üzerine satanlar var, duyuyoruz ama bal ihtiyacı olanlar Kirlikten bilgi alabilirler. Biz dolumunu yaptığımız kestane ballarını 450 liradan satışa sunduk." dedi.

Durmuş'a göre, kalite ve çeşitlilik arttığından bal fiyatları da 350 ile 500 lira arasında değişiyor.





Karakovan balları 600-700 lira



Karakovan ballarında da bu fiyat 600-700 lira arasında değişiyor.

Zengin bitki örtüsü Artvin balına kalite katıyor

Artvin'in Kafkas arısının gen merkezi olması dolayısıyla arıları Ardahan dışında başka bir yere götüremediklerine dikkati çeken Durmuş, "Artvin bölgesinde bal mevsimi bir ay ya da 20 gündür. Bir ay içerisinde Artvin'de yağmur yağdığı zaman bal alamıyoruz. Balımız çiçekte yıkanıyor, bunun için verim aşağı düşüyor. Bu da üreticiye yansıyor, tüketiciye yansıyor, arıyor, Artvin balı bulamıyor." diye konuştu.