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Artvin'deki yangından etkilenen vatandaşlara 1.5 milyon lira kaynak

Artvin'deki yangından etkilenen vatandaşlara 1.5 milyon lira kaynak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Artvin'in Yusufeli ilçesindeki yangından etkilenen vatandaşlara 1 milyon 500 bin lira kaynak aktarıldığını bildirdi.