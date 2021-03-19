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    Artvin'deki yangından etkilenen vatandaşlara 1.5 milyon lira kaynak

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Artvin'in Yusufeli ilçesindeki yangından etkilenen vatandaşlara 1 milyon 500 bin lira kaynak aktarıldığını bildirdi.
    • AA
    • 19.03.2021 - 17:17
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    Artvin'deki yangından etkilenen vatandaşlara 1.5 milyon lira kaynak

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, Artvin'deki yangından etkilenen vatandaşlara verilen desteği aktardı.

    YUSUFELİ'DEKİ YANGINDAN ETKİLENEN VATANDAŞLAR İÇİN KAYNAK

    Bakan Selçuk'un yaptığı açıklamada, "Artvin'in Yusufeli ilçesinde meydana gelen yangından etkilenen vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 1 milyon 500 bin lira kaynak aktardık." ifadesini kullandı.

    Artvin deki yangından etkilenen vatandaşlara 1.5 milyon lira kaynak #1

    Artvin deki yangından etkilenen vatandaşlara 1.5 milyon lira kaynak #2

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