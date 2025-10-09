ASAL Araştırma vatandaşa sordu: 2026 yılında asgari ücret ne kadar olmalı?

2026 yılı asgari ücretinin belirlenmesi için pazarlığın başlamasına iki ay kaldı. Aralık ayında yapılması planlanan toplantılar öncesinde vatandaşların beklentileri araştırılıyor...

ASAL Araştırma ve Danışmanlık Şirketi tarafından, Eylül 2025'te bilgisayar destekli telefonda anket yöntemiyle gerçekleştirdiği ankette, vatandaşlara 2026 yılı için asgari ücret beklentileri soruldu.

26 ilde, 18 yaş ve üzeri 2000 kişiyle yapılan ankete göre, katılımcıların önemli bir kısmı mevcut ekonomik koşullar karşısında asgari ücretin ciddi oranda artırılmasını istiyor.

KATILIMCILARIN YARIDAN FAZLASI '30 BİN TL' ÜSTÜNÜ İŞARET ETTİ

Anket sonuçlarına göre, katılımcıların %25,8’i 2026’da asgari ücretin 30 bin TL olmasını isterken, %24’ü 32 bin TL’nin üzerinde bir ücret talep ediyor.

Bu oranlar birlikte değerlendirildiğinde, katılımcıların yarısından fazlasının asgari ücretin 30 bin TL veya daha yüksek seviyelere çıkmasını bekliyor.

30 BİN TL ALTI BEKLENTİ YÜZDE 37'DE KALDI

Daha düşük artış oranlarını savunanların oranı ise sınırlı kaldı.

Katılımcıların yalnızca %14,5’i 26 bin TL, %22,6’sı 28 bin TL seviyesini yeterli bulduğunu belirtti.

Araştırma, 12-18 Eylül 2025 tarihleri arasında bilgisayar destekli telefon anketi yöntemiyle gerçekleştirildi.

2025 YILINDA YÜZDE 30 ZAM YAPILDI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 2025 yılı için yeni asgari ücret rakamının belirlenmesi amacıyla yürüttükleri çalışmaların ardından Ocak ayından itibaren geçerli olacak asgari ücret tutarı yüzde 30 oranında yapılan zam ile 22 bin 104 TL olarak açıklandı.