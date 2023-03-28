Asansör projelerinde daha fazla mühendislik dalı görev alacak Elektronik, elektronik ve haberleşme ile mekatronik mühendisleri, yeni alınan karara göre asansör projelerinde çalışma yürütecek.

AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yeni tebliğine göre, asansör avan ve uygulama projelerini hazırlayıp uygulayabilecek ekibe "elektronik", "elektronik ve haberleşme" ile "mekatronik" mühendisleri de eklendi.

Bakanlığın "Asansörlerin Tasarımına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Asansör proje ekibi geliştirildi

Buna göre, daha önce elektrik mühendisi veya elektrik-elektronik mühendisi ve makine mühendisi tarafından hazırlanan "asansör avan projesi" ile yine bu görevliler tarafından uygulanan "asansör uygulama projesi"nde söz konusu çalışmaları yapabilecek ekibe elektronik, elektronik ve haberleşme ile mekatronik mühendisleri de eklendi.

Temel özelliklerinin belirtilmesi için avan projesi hazırlanıyor

Asansör avan projesi, binalarda ve inşaatlarda kalıcı olarak hizmet vermek amacıyla monte edilecek asansörün kapasitesi, hızı, kumanda sistemi, boyutları (makine dairesi, asansör kuyusu, taşıyıcı/kabin ve kapı), tahrik durumu, mukavemet hesapları, çizimler ve kullanım şekli gibi temel özelliklerinin belirtilmesi ve mimari projeye esas teşkil edebilmesi amacıyla hazırlanıyor.

Bir mekanik tesisat projesi

Asansör uygulama projesi de binalarda ve inşaatlarda kalıcı olarak hizmet vermek amacıyla monte edilecek olan ve avan projede asgari gereklilikleri belirlenen asansörün tasarım sonucu imalat ve montaj detay bilgileri, çizim, teknik özellikler ile hesaplamalardan oluşan mekanik tesisat projesi olarak tanımlanıyor.