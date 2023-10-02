ASELSAN ile TUSAŞ'dan 14 milyon dolarlık sözleşme ASELSAN ile TUSAŞ arasında uçak aviyonik modernizasyonuna yönelik 14 milyon dolarlık sözleşmenin imzalandığı bildirildi.

AA

Savunma sanayisinde işbirlikleri devam ediyor.

Askeri Elektronik Sanayi (ASELSAN) ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) bu anlamda önemli bir anlaşmaya gitti.

ASELSAN'ın anlaşma ile ilgili açıklaması Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer aldı.

14 milyon dolarlık sözleşme

Açıklamada, TUSAŞ ile aviyonik modernizasyonuna yönelik olarak, toplam bedeli 14 milyon dolar olan bir sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, ASELSAN ile TUSAŞ arasında uçak aviyonik modernizasyonuna yönelik 14 milyon dolarlık sözleşmenin 29 Eylül 2023 tarihinde imzalandığı aktarıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)