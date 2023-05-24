ASELSAN'dan 17,6 milyon dolarlık iş sözleşmesi ASELSAN, BAYKAR Makina firmasıyla 17,6 milyon dolarlık yeni iş sözleşmesi imzaladığını duyurdu.

AA

ASELSAN, bir yandan Malezya'daki savunma fuarında üretimleri ile boy gösterirken diğer yandan da yurt içinde yeni sözleşmeler yapmaya devam ediyor.

ASELSAN, BAYKAR Makina firmasıyla 17,6 milyon dolarlık Elektro Optik Sistem teslimatları ile ilgili yeni iş sözleşmesi imzaladığını duyurdu.

ASELSAN yeni iş sözleşmesine ilişkin detayları, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıkladı.

17,6 milyon dolarlık yeni iş sözleşmesi

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı: