ASELSAN'dan 17,6 milyon dolarlık iş sözleşmesi

AA
ASELSAN, bir yandan Malezya'daki savunma fuarında üretimleri ile boy gösterirken diğer yandan da yurt içinde yeni sözleşmeler yapmaya devam ediyor.
ASELSAN, BAYKAR Makina firmasıyla 17,6 milyon dolarlık Elektro Optik Sistem teslimatları ile ilgili yeni iş sözleşmesi imzaladığını duyurdu.
ASELSAN yeni iş sözleşmesine ilişkin detayları, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıkladı.
17,6 milyon dolarlık yeni iş sözleşmesi
Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
ASELSAN tarafından BAYKAR Makina firmasından 17 milyon 550 bin dolar tutarında Elektro Optik Sistem teslimatlarına yönelik bir sipariş alınmıştır. Sipariş kapsamında teslimatlar 2023-2024 yıllarında yapılacaktır.