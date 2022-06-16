Asgari ücrete ara zam formülleri değerlendiriliyor

Asgari ücrete ara zam için çalışmalar başlatıldı. Bu çalışmalarda üç farklı formül masaya yatırıldı.

Asgari ücret yılda bir kez kararlaştırılıyorken bu yıl enflasyonun yükselmesi ve çalışanların alım gücünün düşmesi nedeni ile ara zam yapılması gündeme geldi. Ancak bu zammın hangi kritere bağlı yapılması gerektiği şeklindeki formül arayışı devam ediyor. Ara zammın temmuz ayında gerçekleşmesi bekleniyor.

Talimat verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, ücretliler dahil herkesin gelirini artıracak düzenlemeler yapılması yönünde talimat verdiğini ilan etmişti.

Çalışmalar başlatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ilgili kurumlarla çalışma başlattı. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da dün katıldığı bir TV proğramında çalışmalara başlandığı bilgisini verdi.

Asgari ücret şimdi 4 bin 253 lirada

Milyonlarca çalışanın gözü bu yıl için yüzde 50,5 artışla 4 bin 253 lira olarak belirlenen asgari ücrette ara zamma çevrildi.

Üç farklı zam teorisi dillendiriliyor

Asgari ücrete ara zamda 6 aylık enflasyon oranında artırım, yıllık enflasyon farkının yansıtılması, işverenin prim yükünün hafifletilmesi formülleri üzerinde çalışılıyor.

Birinci formül: Asgari ücret aylık ya da yıllık olarak belirlenebilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı asgari ücret konusunda ilgili kurumlarla çalışma başlattı. Bakanlığın teklifi üzerine Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıp yeni asgari ücreti ister yıllık ister aylık belirleyebilecek. Bunun üst sınırı iki yıl olacak.

İkinci formül: Asgari ücret enflasyona göre belirlenebilecek

4 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak haziran ayı enflasyon oranının ardından ilk altı aylık enflasyon oranı belirlenecek. Bu oranla memur ve emeklilere yapılacak zam oranı da ortaya çıkacak. İkinci formülde de memur maaşlarında olduğu gibi asgari ücretliye ara zamda 6 aylık enflasyon oranı da belirleyici olacak. Şu ana kadar, yılın ilk 5 ayında enflasyon yüzde 35,64 oldu.

Üçüncü formül: Asgari ücrete yapılacak zamda işverene prim desteği verilebilecek

Asgari ücrette gelir vergisi kaldırılmıştı. Brüt asgari ücrette 760 lira prim kesintisi bulunuyor. İşveren açısından da 876 liralık prim maliyeti bulunuyor. Asgari ücrete ara zam durumda işverene prim desteği seçeneği değerlendiriliyor.

3 önemli adım yolda

Erdoğan'ın konuşmasında aktardığı gibi tüm kesimleri rahatlatacak 3 adımın atılmasına hazırlanılıyor. Buna göre, temmuz ayındaki enflasyon farkı artışlarıyla ücretliler rahatlatılacak. Yılbaşında tüm çalışanların durumları gözden geçirilerek, herkesin hakkını alması sağlanacak. Sosyal yardım şemsiyesi genişleterek hiçbir vatandaş enflasyona ezdirilmeyecek.