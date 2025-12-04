Asgari ücretle birlikte değişecekler

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Asgari ücret yılda bir kez açıklanıyor ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor.

Asgari Ücret Komisyonu 12 Aralık'ta, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde toplanacak. Komisyonun ay içinde iki kez daha toplanması ve sonunda 31 Aralık'a kadar 2026 yılı için geçerli olacak asgari ücreti belirlemesi bekleniyor.

2025 ASGARİ ÜCRETİ

Asgari ücret, 2025 yılı için bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak tespit edilmişti.

28 BİN 972 LİRA 59 KURUŞ

2026 için ise asgari ücretin şu ana kadar açıklanan yıllık enflasyon oranına göre yüzde 31,07 artarak 6 bin 867,95 TL artışla 28 bin 972 lira 59 kuruş olması beklentiler arasında.

-İşsizlik maaşı:

2025'te aylık net 10 bin 323,25 TL asgari düzeyde, maksimum yaklaşık 20 bin 646,49 TL.

İşsizlik ödeneğinin alt sınırı asgari ücretin yüzde 40'ı, üst sınırı ise asgari ücretin yüzde 80'i olarak hesaplanıyor.

-Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi:

2025'te 780,17 TL.

Bu tutar gelir testi sonucu sigortalının kendisi ödeyecek durumda ise geçerli.

-65 yaş aylığı:

2025'te 5 bin 315 TL.

-Stajyer maaşı:

2025'te 6 bin 631,40 TL.

-Askerlik ve doğum borçlanması:

Günlük en az tutar olarak 213,36 TL.

-Engelli aylığı:

2025'te yüzde 40-69 engelliler için 3 bin 723,27 TL, yüzde 70 ve üzeri engelliler için 5 bin 584,91 TL.

-İsteğe bağlı sigorta:

Sigortalının beyan edeceği prime esas kazanca göre değişiyor. (Yüzde 32 oranında hesaplanıyor.)

2025 için aylık en düşük tutar 8 bin 321,76 TL, aylık en yüksek tutar 62 bin 413,25 TL.

-Kıdem tazminatı tavanı ve tabanı:

Kıdem tazminatı hesaplanırken, çalışanın brüt maaşı esas alınıyor.

Ancak alt sınır, asgari ücretin brüt tutarına bağlı. Yani asgari ücret artınca, kıdem tazminatı da artacak.

01.07.2025–31.12.2025 için yıllık 53 bin 919,68 TL.

-İhbar tazminatı:

Asgari ücretin brüt tutarına göre alt sınır yükseliyor.

-İşsizlik sigortası primi:

İşçi ve işveren payları asgari ücretin brütü üzerinden hesaplanıyor.

-Rapor (geçici iş göremezlik) ödeneği:

SGK tarafından ödenen rapor parası, çalışanın brüt ücretine bağlı olduğu için asgari ücret artışıyla yükseliyor.

Ayakta tedavi için en az 577,90 TL

Yatarak tedavi için en az 433,42 TL

-Bağ-Kur (4B) primleri:

Bağ-Kur’lu esnaf ve serbest meslek sahiplerinin primleri de asgari ücretin brütüne göre belirleniyor.

En düşük aylık prim tutarı: 7 bin 735,98 TL

-Doğum ve süt parası:

Bu ödenekler doğrudan asgari ücretle orantılı şekilde hesaplanıyor.

-Kreş yardımı ve asgari geçim indirimi (AGİ’nin yerine geçen destekler):

2022’den sonra AGİ kaldırılmış olsa da, bazı özel sektör firmaları hâlâ asgari ücret üzerinden sosyal yardım hesaplaması yapılıyor.

-İş kazası ve meslek hastalığı primleri:

SGK prim oranları sabit olsa da, prime esas kazanç tabanı asgari ücret olduğu için tutar artıyor.

-Ev hizmetlerinde sigortalı çalışanların primleri:

Ev işlerinde (temizlik, bakım vb.) çalışanlar için ödenen sigorta primleri asgari ücrete endeksli.

-İşverenin maliyeti:

SGK primi, işsizlik sigortası primi, gelir vergisi ve damga vergisi gibi tüm kalemler asgari ücret artışıyla birlikte yükseliyor.

DOLAYLI ETKİLENEN ÖDEMELER

-Kira yardımı, yemek kartı, yol parası gibi sosyal yardımlar (bazı kurumlar asgari ücret oranına göre belirleniyor).

-Burslar ve öğrenci destekleri (vakıf veya belediye bursları genellikle asgari ücretin belli yüzdesine göre hesaplanıyor).

-Evde bakım maaşı (her ne kadar memur maaş katsayısına bağlı olsa da, çoğu zaman asgari ücret artışıyla paralel güncellenir).

-İdari para cezaları (bazıları asgari ücretin katı şeklinde belirlenir; örneğin iş kanununa aykırılık cezaları.