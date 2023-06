Asgari ücrette ara zam için dile getirilen rakamlar

ensonhaber.com

Toplamda 7 milyon çalışanın ve etkilenen milyonlarca vatandaşın merakla beklediği asgari ücret ara zammı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı yarın yarın saat 10.00'te gerçekleşecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Enflasyon ve fiyat artışlarına karşı vatandaşı ezdirmeyeceğiz." sözü asgari ücrete bir ara zam ihtimalini doğurmuştu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere ilk toplantısını 13 Haziran'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirmişti.

Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl'ın başkanlık ettiği toplantıya, işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ ve işveren kesimini temsilen TİSK katılmıştı.

Yarınki toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile bir araya gelecek.

Yarın gerçekleşecek toplantının dışında iki toplantının daha yapılması ve Kurban Bayramı öncesinde kararın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

Birinci toplantıda Komisyonda işçi kesimini temsilen, Türkiye Haber-İş Sendikası Genel Başkanı Veli Solak şu açıklamada bulundu:

Kurban Bayramı'ndan önce bir an önce bitmesini istiyoruz. Toplantı her an yarın olabilir, akşam olabilir, ertesi gün olabilir herhangi bir tarih yok. Bizim TÜRK-İŞ olarak talebimiz Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir an önce bu toplantının bitmesi. Asgari ücretli çalışan kardeşlerimizin günün şartlarına göre, yaşanan ekonomik krize göre, ev kiralarına göre, hayat pahalılığına göre güncellenmesini istiyoruz. Resmi belgeler istendi. Önümüzdeki günlerde ilerleyen saatlerde açıklama yapacağız. Herhangi bir rakam yok.