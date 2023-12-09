Asgari ücrette gözler ilk toplantıda! Komisyon 11 Aralık'ta bir araya geliyor İşverenin bir işçiye vermesi gereken en az ücreti tanımlayan "asgari ücret" toplam 7 milyon kişiyi ve aileleri ile birlikte aslında birçok ödemeyi de değiştireceği için tüm Türkiye'yi ilgilendiriyor. Asgari ücrete zam oranına karar verecek komisyon ise ilk toplantısını 11 Aralık (Pazartesi) günü yapacak.

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Milyonların merakla beklediği asgari ücrete zam pazarlıkları başlıyor.

Zam oranını, Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirleyecek. Komisyon işçi, işveren ve hükümetten 5’er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşuyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın belirlediği üyelerden biri toplantıya başkanlık edecek.

Komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar verecek. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor.

İlk toplantı 11 Aralık’ta olacak. Komisyon ilk kez Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde toplanacak.

İlk toplantıda endeskler ele alınacak

Komisyonun ilk toplantısından bir rakamın çıkması beklenmiyor. İlk toplantıda asgari ücreti belirleyen geçim endekslerine bakılacak. Genel ücretler seviyesi dikkate alınacak. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sosyal durum incelenecek.

Eğer farklı bir karar açıklanmazsa ikinci toplantının Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nda (TÜRK-İŞ), üçüncüsünün ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nda (TİSK) gerçekleşmesi bekleniyor. Son toplantı yine Bakanlık'ta yapılacak.

Toplantılar aralık ayı boyunca devam edecek ve ay sonunda tamamlanacak.

Zam pazarlığında anlaşılmazsa son söz hakem heyetinin

Taraflar zam pazarlığında anlaşamazsa da bu kez Kamu Görevlileri Hakem Heyeti devreye girecek. Heyetin verdiği karara itiraz edilemeyecek.

Asgari ücret teklifleri

Şu anda net 11,402 lira olarak uygulanan asgari ücretin 2024'te ne kadar olacağına ilişkin şu ana kadar gündeme gelen talepler ise şöyle:

İyi Parti’nin asgari ücret önerisi 17 bin lira,

Gelecek Partisi’nin önerisi 17 bin lira,

HEDEP’in önerisi 25 bin lira oldu.

TÜRK-İŞ Başkanı Ergül Atalay ise asgari ücret pazarlığını 4 kişilik bir ailesinin açlık sınırı olan 14 bin 25 liradan başlatacaklarını söyledi.