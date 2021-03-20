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    Aşı ithalatında gümrük vergileri sıfırlandı

    İnsanlar için kullanılan aşıların gümrük vergileri sıfırlandı ve koronavirüs aşıları, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu kapsamına alındı.
    • AA & Ensonhaber
    • 20.03.2021 - 17:11
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    Aşı ithalatında gümrük vergileri sıfırlandı

    İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinde değişiklik yapılarak, SARS ile koronavirüs aşıları 3002.20.10.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) ile cetvele dahil edildi.

    RESMİ GAZETE’DE YAYINLANDI

    Resmi Gazete’de yayınlanan İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar ile de 3002.20 GTİP'li insanlar için kullanılan aşıların gümrük vergileri sıfırlandı.

    Aşı ithalatında gümrük vergileri sıfırlandı #1

    GÜMRÜK VERGİLERİ SIFIRLANAN AŞILAR

    Karar kapsamında gümrük vergileri sıfırlanan aşıların arasında SARS ile ilişkili koronavirüs aşıları (SARS-CoV türleri), çocuk felci aşıları, bakteriyel ve virütik diğer aşılar: kızamık, kabakulak, BCG, karma, kolera ve tifo aşıları var.

    Aşı ithalatında gümrük vergileri sıfırlandı #2

     

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