Asla zarar ettirmiyor: İşte işçiliği en az olan altın

Altın alırken herkes aynı soruyu soruyor: "Ya bozdururken zarar edersem?"

Kuyumcudan alınan her altının fiyatında sadece altının gramı değil, bir de “işçilik ücreti” var. Ve ne yazık ki o ücret, bozdururken cebinize geri dönmüyor.

Ancak bazı altın türleri var ki neredeyse sıfır işçilikle satılıyor ve bu da onları yatırımın gözdesi haline getiriyor.

İşte yatırımcının en çok tercih ettiği, işçiliği en az olan altın türleri...

Gram altın, işçilik maliyeti neredeyse sıfır olan ve bankalardan ya da yetkili kuyumculardan doğrudan alınabilen bir seçenektir; 24 ayar olması sayesinde saflığı yüksektir ve alım-satımı çok kolaydır.

Diğer yandan, Cumhuriyet altını da darphane tarafından standart biçimde basıldığı için işçilik oranı düşüktür ve değerini uzun vadede koruyan, güvenli bir yatırım aracıdır.

Çeyrek altın ise ziynet altınları arasında en düşük işçilik oranına sahip olsa da, gram altına kıyasla alım-satım farkı biraz daha fazladır.