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    Aslanapa'da alternatif ürün ekimi çalışmaları

    Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde üren yelpazesini genişletmek için patlamalık mısır ekimi çalışmaları yapıldığı bildirildi.
    • İHA
    • 15.06.2021 - 10:42
    • Güncelleme : 15.06.2021 - 10:47
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    Aslanapa'da alternatif ürün ekimi çalışmaları

    Kütahya, Aslanapa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bir açıklama yaparak alternatif ürünlerle ilgili bilgi verdi.

    "İLK KEZ PATLAMALIK MISIR EKİMİ YAPILDI"

    Müdürlük yaptığı açıklamada, ''Ürün yelpazemizi genişletmek amacıyla ilçemizde ilk defa patlamalık mısır ekimi yapıldı. Adaköy çiftçilerimizden Zekeriya Doğan'a ait 5 dekarlık arazide yapmış olduğumuz denememizden alınacak ürünler için sözleşme imzalanmıştır.

    ÖNÜMÜZDEKİ YIL DAHA FAZLA ARAZİDE EKİM YAPILMASI PLANLANIYOR

    Elde edilecek ürün miktarına ve gelire göre önümüzdeki yıl daha fazla arazide ekim yapılması planlanıyor. Amacımız, bölgemizde çiftçilerimizin daha fazla ürün çeşidiyle ilgilenmesi ve ekonomik açıdan kazanç elde etmeleridir."

    Aslanapa da alternatif ürün ekimi çalışmaları #1

    Aslanapa da alternatif ürün ekimi çalışmaları #2

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