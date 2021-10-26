Aspir, ayçiçek tohumu ve ham yağ ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı

Aspir, ayçiçek tohumu ve ham yağ ithalatında gümrük vergisinin yıl sonuna kadar sıfırlandığına dair karar, Resmi Gazete'de yer aldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan ithalat rejimi kararında değişiklik yapan Cumhurbaşkanı kararıyla, ithalat rejimi kararı eki listelerde 12. fasılda 1207 sayılı gümrük tarife istatistik pozisyonuna bir dip not eklendi.

Aspir ithalatında, ithalatın yapıldığı ülkeye göre sıfır, yüzde 1,5 ve yüzde 23,4 olarak uygulanan gümrük vergisi, yıl sonuna kadar sıfırlandı.

HAM YAĞ İTHALATINDA GÜMRÜK VERGİSİ YIL SONUNA KADAR YOK

Aynı kararla, ayçiçek tohumu yağı ile teknik ve sınai amaçla kullanılan ham yağ ithalatında gümrük vergisinin yıl sonuna kadar sıfır olarak uygulanmasına karar verildi

Söz konusu ürünlerden ham yağın ithalatında sıfır ve yüzde 22,5 olarak, ayçiçek tohumu yağı ithalatında ise sıfır veyüzde 10 olarak ithalatın yapıldığı ülkelere göre değişen oranlarda gümrük vergisi uygulanıyordu.