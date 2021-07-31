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Asya borsaları çakıldı
- AA
- 31.07.2021 - 12:30
ABD ile Çin arasında koronavirüsün çıkış noktası, siber güvenlik ve piyasalar üzerinden devam edegelen gerilim sonrası Çin'in bazı ABD'li kişilere yaptırım uygulama kararı alması ve Hong Kong borsasında Çinli teknoloji şirketleri üzerindeki baskı pay piyasalarında sert satış baskısını beraberinde getirdi.
GÜNEY KORE HARİÇ BORSALAR HAFTALIK BAZDA YÜZDE 4'ÜN ÜZERİNDE DEĞER KAYBETTİ
Haftanın ilk iki işlem gününde Asya pay piyasalarında söz konusu haber akışıyla satıcılı bir seyir hakim olurken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) güvercin duruşuyla kayıplar kısmen geri alınsa da, Güney Kore hariç borsalar haftalık bazda yüzde 4'ün üzerinde düştü.
JAPONYA’DA VERİLER BEKLENTİNİN ALTINDA KALDI
Veri takviminin sakin olduğu haftada, Japonya'da işsizlik yüzde 2,9'a gerilerken, sanayi üretimi aylık yüzde 6,2 artışla beklentileri geride bıraktı.
Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi haftalık bazda yüzde 4,31, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 4,63, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 4,98 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,6 değer kaybetti.