Asya-Pasifik ülkeleri, dünyanın en büyük serbest ticaret anlaşmasını imzaladı

Anlaşma, 8 yıl süren müzakerelerin ardından imzalandı. Çin'in, bölgedeki ekonomik hakimiyetini artırması bekleniyor. ABD ve Avrupalı şirketlerin bölge dışında tutulacağı belirtiliyor.

Vietnam'ın ev sahipliğinde video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'nin (ASEAN) 37. Liderler Zirvesi kapsamında üye ülkeler arasında Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) anlaşması imzalandı.

RCEP, dünyanın en büyük serbest ticaret anlaşması olarak biliniyor.

8 YILIN ARDINDAN ANLAŞMA SAĞLANDI

ASEAN üyeleri Brunei, Kamboçya, Endonezya, Laos, Malezya, Myanmar, Filipinler, Singapur, Tayland ve Vietnam ile birliğin diyalog ortaklarından Avustralya, Çin, Japonya, Güney Kore ve Yeni Zelanda liderleri, 8 yıl süren müzakerelerin ardından RCEP konusunda anlaşmaya vardı.

ÇİN, HAKİMİYETİNİ ARTIRACAK; ABD VE AVRUPA...

Çin'in Asya-Pasifik bölgesindeki ekonomik hakimiyetini artırması beklenen anlaşma ile ABD ve Avrupalı şirketlerin serbest ticaret bölgesinin dışında bırakılması öngörülüyor.

"KÜRESEL EKONOMİK İYİLEŞMEYE KATKIDA BULUNACAK"

Çin Başbakanı Li Kıçiang, zirvede yaptığı konuşmada, anlaşmanın, bölgesel kalkınma ve refaha ivme kazandırmasının yanı sıra küresel ekonomik iyileşme ve büyümeye katkıda bulunacağını kaydetti.

Li, anlaşmanın, Doğu Asya bölgesel iş birliğinin önemli bir başarısı olmasının yanında serbest ticaretin ve çok taraflılığın bir zaferi olduğunu vurguladı.

MÜZAKERELER 8 YIL SÜRDÜ

Anlaşmanın zorluklara karşı dayanışma ve iş birliklerini seçme yaklaşımı sunduğunu aktaran Li, anlaşmaya dahil ülkelerle yürütülen 8 yıllık müzakerelerin ardından sonuca ulaşıldığını kaydetti.

2 yıl içinde sonuçlandırılması hedeflenen anlaşma, bölge ülkelerinin farklı ticari öncelikleri nedeniyle sürekli ertelenmişti.

15 ÜLKEYİ KAPSIYOR

Geçen yıl ASEAN Artı Üç Zirvesi'nde Hindistan, Çin ürünlerinin Hindistan'a ucuz fiyatlarla girmesinden endişe duyarak RCEP müzakerelerinden çekilmişti.

15 ülke ve 2.1 milyarlık nüfusu kapsayan RCEP, küresel gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 30'una tekabül ediyor.

DÖNEM BAŞKANLIĞI BRUNEİ'DE

Zirvenin kapanışında 2021 ASEAN dönem başkanlığı, Brunei'ye devredildi.

Bölgesel kalkınma ve siyasi istikrarı koruma amacıyla kurulan ASEAN'ın kurucu üyeleri Endonezya, Malezya, Tayland, Filipinler ve Singapur'un yanı sıra Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar ve Kamboçya olmak üzere toplam 10 üyesi bulunuyor.