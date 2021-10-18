Asya pay piyasaları endişeli

Çin ekonomisinin 3. çeyrekte yüzde 4,9 büyüyerek beklentilerin altında performans göstermesi ve emlak şirketinin krizi, etkilerini piyasaları dalgalandırarak gösterdi.

Çin ekonomisi koronavirüsün etkisini üzerinden atamamış görülüyor. Çin ekonomisi 3. çeyrekte yüzde 4,9 büyüyerek beklentilerin altında performans gösterirken, konut sektöründeki yavaşlama, enerji arzındaki sıkıntılar ve koronavirüs salgınını önlemek için alınan tedbirler büyümenin yavaşlamasında etkili oldu.

ASYA PİYASALARINDA ÇİN ETKİSİ ÖNE ÇIKTI

Asya pay piyasalarında Çin etkisi öne çıkarken, açıklanan makro ekonomik verilerde karışık görünüm göze çarpıyor.

Buna göre, perakende satışlar yıllık yüzde 4,4 artışla beklentileri oldukça geride bırakırken, sanayi üretimi yüzde 3,1 yükselişle piyasa tahminlerinin altında kaldı.

ÇİN'İN EMLAK ŞİRKETLERİNİN RİSKLERİYLE BAŞA ÇIKABİLECEĞİ AÇIKLANDI

Çin Merkez Bankası (PBoC) Başkanı Yi Gang, yaptığı açıklamada Çin'in emlak şirketlerinin oluşturduğu ekonomik risklerle başa çıkabileceklerini aktarırken, Çin'de konut sektörüne yönelik kredi kanallarındaki gevşeme dikkati çekiyor.

YENİ ZELANDA'DA ENFLASYON TEDİRGİNLİĞİ

Yeni Zelanda'da ise yüzde 4,9 artışla son 10 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyon bölgede tedirginlikleri artırırken, ekonomistlerin kasımdaki toplantıda Yeni Zelanda Merkez Bankası'nın 50 baz puan faiz artışına gideceği tahminleri öne çıkıyor.

ASYA PİYASALARI KAYIPTA

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,23, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,39, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,16 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,51 değer kaybetti.