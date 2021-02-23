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Asya piyasaları bakır fiyatındaki yükselişten etkilendi

Asya piyasaları bakır fiyatındaki yükselişten etkilendi

Küresel emtia piyasasında altın, gümüş ve paladyumun fiyatı düşüyor olsa da bakır, günden güne değerlenmeye ve piyasaları etkilemeye devam ediyor.