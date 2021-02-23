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- Asya piyasaları bakır fiyatındaki yükselişten etkilendi
Asya piyasaları bakır fiyatındaki yükselişten etkilendi
Küresel emtia piyasasında altın, gümüş ve paladyumun fiyatı düşüyor olsa da bakır, günden güne değerlenmeye ve piyasaları etkilemeye devam ediyor.
- AA
- 23.02.2021 - 10:01
- Güncelleme : 23.02.2021 - 10:20
Küresel piyasalarda bugün Asya tarafında, Japonya'da resmi tatil nedeniyle piyasalarda işlem gerçekleştirilmezken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 yükseldi. Güney Kore'de Kospi endeksi yatay seyretti.
PETROL FİYATI DA ARTIŞTA
Petrol ve bakır fiyatlarındaki yükselişin devam etmesi Asya piyasalarında öne çıkan fiyatlamalar arasında bulunuyor.
BAKIRIN LİBRE FİYATI YÜZDE 1,6 ARTTI
Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,7 artışla 65,5 dolar çıkarken, bakırın libre fiyatı ise yüzde 1,6 artarak, 4,14 dolarla Eylül 2011'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.