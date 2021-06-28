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    Asya piyasaları karışık seyrediyor

    Analistler, koronavirüs salgınında artan vaka sayıları yeni varyanta ilişkin olumsuz haber akışıyla birlikte Çin ile Hindistan arasında yükselen gerilimin pay piyasalarını baskıladığını söyledi.
    • AA
    • 28.06.2021 - 10:48
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    Asya piyasaları karışık seyrediyor

    Çin'de Şanghay bileşik endeksi önceki kapanışın hemen altında 3.606 puanda seyrederken, Avustralya'da S&P ASX 200 endeksi günü yatay seyirle 7.307 seviyesinden, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,03 azalışla 3.301 puandan kapattı.

    JAPONYA'DA 0,1 DÜŞÜŞ

    Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 29.048 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 azalışla 110,64 seviyelerinde dengelendi.

    HİNDİSTAN'DA VE HONG KONG'DA AZALIŞ

    Hindistan'da Sensex endeksi şu sıralarda yüzde 0,2 değer kaybıyla 52.809 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,1 azalışla 29.048 seviyelerinde bulunuyor.

    Asya piyasaları karışık seyrediyor #1

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