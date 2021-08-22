- Haberler
- Ekonomi Haberleri
- Asya piyasalarında belirsizlik devam ediyor
Asya piyasalarında belirsizlik devam ediyor
- AA
- 22.08.2021 - 09:05
Asya'da artan koronavirüs vakalarıyla uygulamaya alınan kısıtlamalar, Çin'in ekonominin büyük bölümünü regüle etme kararı, çip krizinin bölge ekonomilerine etkileri, Çin'de beklentilerin altında kalan makroekonomik veriler ve Fed'in değişen tutumu Asya borsalarını baskılayan etkenlerin başında geliyor.
KORONAVİRÜS SALGININA YÖNELİK SERT ÖNLEMLER RİSK ALGISINI ARTIRDI
Çin'in koronavirüs salgınına yönelik sert önlemlerinin ekonomik toparlanmayı etkileyebileceği ve küresel fiyatlarda yükselişe sebep olabileceği endişesi risk algısını artırmaya devam ediyor.
EMTİALAR OLUMSUZ ETKİLENDİ
Bununla birlikte Çin'in ekonomiyi regüle etme kararı sonrası artan belirsizlikler birçok varlık üzerinde risk unsuru olmayı sürdürürken, emtialar bu durumdan en fazla etkilenen varlık grubu olarak dikkati çekiyor.
BELİRSİZLİK SÜRÜYOR
Özellikle, Tayvan ve Güney Kore pay piyasalarında çip üretici şirketlerin hisse fiyatları uzun bir aradan sonra yükselse de, konuya ilişkin devam eden belirsizlikler yatırımcıları tedirgin ediyor.
ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA VERİ GÜNDEMİ SAKİN GEÇECEK
23 Ağustos ile başlayan haftanın veri takvimi sakin görünürken, cuma günü Japonya'da Tokyo TÜFE ve Çin'de sanayi karlılıkları takip edilecek.