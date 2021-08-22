Asya piyasalarında belirsizlik devam ediyor

Asya borsalarında derinleşen satış ağırlıklı seyir sonrası Çin ve Japon pay piyasaları yılbaşından bu yana elde ettikleri kazançları geri vererek negatif getiriye döndü.

Asya'da artan koronavirüs vakalarıyla uygulamaya alınan kısıtlamalar, Çin'in ekonominin büyük bölümünü regüle etme kararı, çip krizinin bölge ekonomilerine etkileri, Çin'de beklentilerin altında kalan makroekonomik veriler ve Fed'in değişen tutumu Asya borsalarını baskılayan etkenlerin başında geliyor.

KORONAVİRÜS SALGININA YÖNELİK SERT ÖNLEMLER RİSK ALGISINI ARTIRDI

Çin'in koronavirüs salgınına yönelik sert önlemlerinin ekonomik toparlanmayı etkileyebileceği ve küresel fiyatlarda yükselişe sebep olabileceği endişesi risk algısını artırmaya devam ediyor.

EMTİALAR OLUMSUZ ETKİLENDİ

Bununla birlikte Çin'in ekonomiyi regüle etme kararı sonrası artan belirsizlikler birçok varlık üzerinde risk unsuru olmayı sürdürürken, emtialar bu durumdan en fazla etkilenen varlık grubu olarak dikkati çekiyor.

BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Özellikle, Tayvan ve Güney Kore pay piyasalarında çip üretici şirketlerin hisse fiyatları uzun bir aradan sonra yükselse de, konuya ilişkin devam eden belirsizlikler yatırımcıları tedirgin ediyor.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA VERİ GÜNDEMİ SAKİN GEÇECEK

23 Ağustos ile başlayan haftanın veri takvimi sakin görünürken, cuma günü Japonya'da Tokyo TÜFE ve Çin'de sanayi karlılıkları takip edilecek.