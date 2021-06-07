Asya piyasalarında karışık seyir izleniyor

Bugün Asya piyasalarında karışık bir seyir takip ediliyor.

Hafta sonu ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın, "daha yüksek bir faiz seviyesinin pozitif olacağı" yönündeki söylemi, Asya piyasalarının da odağına yerleşti.

Yellen'ın açıklamaları sonrası altının ons fiyatı haftaya düşüşle başlarken, şu dakikalarda geçen hafta kapanışına göre yüzde 0,2 azalışla 1.887 dolardan işlem görüyor.

ŞANGHAY BİLEŞİK ENDEKSİ İLE HANG SENG ENDEKSİ DEĞER KAYBETTİ, NİKKEİ 225 ENDEKSİ VE KOSPİ ENDEKSİ YÜKSELDİ

Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 değer kaybetti, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 yükseldi.

ÇİN'DE İHRACAT MAYISTA ARTSA DA BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Bugün açıklanan verilere göre, Çin'de ihracat mayısta yıllık yüzde 27,9 artsa da beklentilerin altında kalırken, ithalat ise yüzde 51,1 ile tahminlerin üzerinde yükseldi.