Asya'da koronavirüs vakalarında artış piyasaları etkiledi

Küresel piyasalarda gayrimenkul krizinin gölgesinde ilerleyen Çin ekonomisi, yaşanan gelişmelerden olumsuz etkilerken Japonya'da, gelen verilerin etkisiyle pozitif ilerliyor.

Asya'da geçen hafta boyunca koronavirüs vakalarında artış ve bu paralelde bazı bölgelerde kısıtlamaların yeniden devreye girmesi risk iştahını azaltırken ABD ile Çin arasındaki gerilim, pay piyasalarının satış ağırlıklı seyretmesindeki temel gerekçe oldu.

JAPONYA PİYASALARI HAFTAYA POZİTİF BAŞLADI

Bugün açıklanan verilere göre, ekimde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) Japonya'da 1,7 puan artışla 53,2'ye, Çin'de 0,6 puan yükselişle 50,6'ya çıkması sonrası Asya borsalarının yeni haftaya pozitif başladığı görüldü.

JAPONYA'DA SİYASİ BELİRSİZLİK AZALDI

Japonya'da Temsilciler Meclisi milletvekili olağan genel seçimlerini Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) kazanması ile azalan siyasi belirsizlikler de pozitif seyri destekledi. Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,4 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 artışla seyrediyor.