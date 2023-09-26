Ata tohumu ile üretildi! Konuralp pirincinde hasat zamanı Ata tohumu ile yetiştirilen ürünlerin verimi yüksek olurken, Düzce'de üretilen Konuralp pirincinin hasadı yapılmaya başlandı.

AA

Düzce'de ata tohumuyla yetiştirilen coğrafi işaretli Konuralp pirinci bölgeye zenginlik katıyor.

Kentte yaklaşık 2 bin dekar alanda ata tohumuyla pirinç üretimi yapılıyor ve üründe pazar sıkıntısı yaşanmıyor.

Tarihi 1800'lü yıllara dayanan ve "Osmanlı saray mutfağının pirinci" olarak adlandırılan Konuralp pirinci, ata tohumuyla lezzetini günümüze taşıdı.

Hasat mesaisi

Bölgede mayıs ayında sulak alanda çeltik ekimi yapan üreticiler, şimdi de hasat mesaisine başladı.

Çiftçiler, meşakkatli üretim sürecinin ardından olgunluğa ulaşan ve ürünü, kurutma işleminin ardından satışa hazır hale getirecek.

"Coğrafi işaret alması çok önemli"

İl Tarım ve Ormancılık Müdürü Esra Uzun, Bölgede 70 çiftçinin çeltik üretimi yaptığını aktaran Uzun, şöyle konuşuyor:

Çeltik alanlarımızda dönüme 700-750 kilogram ham çeltik verimi bekleniyor. Bu çeltikler kurutulduktan sonra da randımanla 400-450 kilogram pirinç elde etmiş olacağız. Konuralp pirinci coğrafi işaret almış bir ürün. Bu anlamda da markalaşmak sürecinde ilerliyor.

Üretim teşviki desteği

Üreticilere Tarım ve Orman Bakanlığı'nın üretim teşviki anlamında desteği olduğunu anlatan Uzun, şöyle konuştu:

Bakanlığımız dekar başına 271 lira mazot ve gübre desteği, 100 lira pirim desteği, 50 lira sertifikalı tohum desteği ve ayrıca sulama desteği veriyor. Kurutmasının yerel yöntemlerle yapılması da pirince ayrı bir özellik katıyor. Bu konuda coğrafi işaret alması çok önemli.

"Bu yıl verimden memnunuz"

Çiftçi İsmet Aktepe de tarlalarında pirinç yetiştirmek için büyük emek verdiklerini belirterek, "Bu yıl verimden memnunuz. Geçen yılki üründen daha güzel." dedi.

"Bu pirincin aroması çok hoş"

Aktepe, 60 yıldır bu işin içinde olduklarını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

Bizden önce atalarımız da bu işi yapıyordu. Bu pirinç burada üretilip Osmanlı sofralarına gönderiliyordu. Bu pirincin aroması çok hoş. Yiyen herkes çok memnun.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)