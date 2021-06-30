Atık plastik ithalatına kriter getirilmesi talebi

TOBB Türkiye Atık ve Geri Dönüşüm Sanayi Meclisi Başkanı Kantur, atık plastik ambalaj ithalatına ilişkin değerlendirme yaparak kriter belirlenerek onay verilmesi gerektiğini belirtti.

Atık ve geri dönüşüm sektöründen, ham madde için atık ithalatının sürsmesinin zorunluğu olduğu ancak atık plastik ithalatının koşullarının doğru hazırlanması gerektiği açıklaması geldi.

"ATIK PLASTİK AMBALAJLARIN İTHALİNİN KISITLANMASI NEDENİYLE SEKTÖRDE HAM MADDE SIKINTISI YAŞANABİLİR"

Ambalaj ithalatına ilişkin yapılan değerlendirmede, atık plastik ambalajların ithalinin kısıtlanması nedeniyle sektörde ham madde temininde sıkıntı yaşanabileceği dile getirildi.

"İTHALATIN KRİTERLERİ BELİRLENMELİ"

TOBB Türkiye Atık ve Geri Dönüşüm Sanayi Meclisi Başkanı Ali Kantur, yapılacak ithalatla kriterlerin belirlenmesi gerektiğini vurgulayarak kriterlere uygun firmalara da ithalat haklarının verilmesi gerektiğini ifade etti.

“İTHALAT HAM MADDE TEMİNİ İÇİN YAPILIYOR”

Kantur, Türkiye'de yıllık 10 milyon ton üretim bulunduğunu ancak ülke içindeki ham madde miktarının ancak 1 milyon ton olduğunu belirterek, "Plastik sektöründe 9 milyon ton plastik ithal etmek zorundasınız. Bu sektörün önemli ihracatı da var. İhraç edilen plastiğin bir miktarının geri gelmesini temin etmemiz lazım. Bunun koşullarının doğru hazırlanması gerekiyor.

“ÇEVREYE OLUMSUZLUK YARATMASI ÖNLENMELİ”

Geldiği zaman çevreye olumsuz bir faktör yaratmamalı, ham madde olarak kullanılmalı, mamul üretiminin girdi ve çıktıları kontrol altında tutulmalı. Bu atığı alacak sektörler de denetim altında olabilmeli, ithal edilecek miktar ise bu sektörlerin kullanımları ile sınırlı olmalıdır. Kriterlere uyanlara da ithalat izni verilmeli." diye konuştu.

“ATIKLARIN, ÖNCEDEN BELİRLENMİŞ KRİTERLERE GÖRE ÇALIŞAN TESİSLERE DÖNMESİ GEREKİR”

Kantur, örneğin otomotiv ihracatı yaparken dahi bu araçla birlikte ülkedeki plastiğin yurt dışına gönderildiğine işaret ederek, bunların ülkeye dönüşünün sağlanması gerektiğini söyledi. Bu plastiğin geri alınmasının koşullarının ilgili bakanlıklarca belirlenmeye çalışıldığını bildiren Kantur, söz konusu atıkların, önceden belirlenmiş kriterlere göre çalışan tesislere dönmesi gerektiğini söyledi. Kantur, atık plastiğin yurt içinden temininde çekilen sıkıntılara ifade ederek, bir yılda Türkiye'de toplanan 32 milyon tonluk evsel atığın ancak yüzde 8'inin plastik atıklar olduğunu ancak bunların büyük bölümünün de geri dönüşüme uygun olmadığını anlattı.

“TÜRKİYE, ÇÖP İTHAL EDİYOR GÖRÜNTÜSÜNDEN ÇIKARILMALI”

Türkiye'nin çöp ithal ediyor görüntüsünden çıkarılması gerektiğini, ithal edilenin çöp değil ham madde olduğunu belirten Kantur, bazı firmaların ambalajlarını yüzde 100 geri dönüştürülmüş malzemeden yapmayı tercih ettiğini aktardı. Bu ürünlerin ihraç da edildiğini vurgulayan Kantur, içeriden temin edilmesi mümkün olmadığı için bu ürünlerin ithalinin yapılmasının önem taşıdığını dile getirdi.

"DEPOZİTO SİSTEMİ ATIKLARIN DÖNÜŞÜMÜNE KATKI SAĞLAR"

Kantur, atık ve geri dönüşüm sektörü olarak ambalaj atıklarına depozito sistemi gelmesini talep ettiklerine dikkati çekerek, depozito sisteminin gelmesiyle sektörlerin daha temiz atık temin edebileceklerini söyledi.

“SOKAK TOPLAYICILARI ATIKLARIN DÜZGÜN TOPLANMASINDA YETERLİ DEĞİL”

Mevcut sistemle yeterince temiz plastik atık toplanamadığına işaret eden Kantur, sokak toplayıcılığının atıkların düzgün şekilde temini için yeterli olmadığını kaydetti. Kantur, depozito sisteminin özellikle içecek ambalajları başta olmak üzere ambalaj atıklarının geri dönüşümünde katkı sağlayacağına işaret ederek, depozito bedeli gibi konulara ilgili kurumlarca çalışılacağını sözlerine ekledi.