ATO Başkanı Gürsel Baran: İstihdam edecek işçi bulamıyoruz Tüm sektörlerde istihdam edilecek nitelikli iş gücü eksikliği yaşandığını dile getiren Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, ara eleman sıkıntısının kronik soruna dönüştüğünü söyledi. Baran, “İşverenler olarak bir araya geldiğimizde konuştuğumuz ilk konu istihdam edecek işçi bulamamak oluyor” dedi.

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Teknoloji ilerliyor, bu da değişimi beraberinde getiriyor.

3 yıl boyunca dünyayı kasıp kavuran pandemi döneminde bu ilerleme, daha da hızlandı.

İş beğenmeyenler...

İş kolları artmasına rağmen, birçok alanda istihdam beklentinin altında kaldı.

Hatta asgari ücretin çok daha fazlasını kabul etmeyen ve iş beğenmeyenler oldu.

Buna çözüm bulmak için toplanan sektör temsilcileri, her bir araya geldiklerinde en çok istihdam edilecek işçiyi konuştu.

Hem nitelikli hem de niteliksiz iş gücü bulunamıyor

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, makineleşmeyle birlikte insanların iş hayatının dışında kalacağından endişe edildiğine işaret etti ve nitelikli hatta niteliksiz iş gücü bulmakta zorlandıklarını söyledi.

"Ara eleman konusu, ana soruna dönüştü"

“İşverenler olarak bir araya geldiğimizde konuştuğumuz ilk konu istihdam edecek işçi bulamamak oluyor” diyen Baran, şöyle devam etti: