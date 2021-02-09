ATO'dan zincir marketlerin hafta sonları gıda dışı ürünleri satmaması çağrısı

ATO Başkanı Baran, tüketicilerin hafta sonu alışveriş yapmak alışkanlığı olduğunu, zincir marketlerden alacakları gıda dışı ürünlerin de o sektördekiler için haksız rekabet oluşturduğunu belirtti.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, koronavirüse karşı önlemler kapsamında hafta sonu açık olan zincir marketlerin her türlü ürünü satmalarının bu ürünlerle ilgili ticari faaliyette bulunan işletmelerin iş hacimlerini olumsuz etkilediğini belirterek, "Zincir marketlere çağrıda bulunuyorum, lütfen hafta sonları gıda dışı ürünleri satmayın." ifadesini kullandı.

"HAFTA SONU MARKETLER GIDA DIŞI SATIŞ YAPMASIN"

Baran, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüsle mücadele çerçevesinde İçişleri Bakanlığı genelgesiyle hafta sonu faaliyette olan marketlerin, tekel ürünlerinde olduğu gibi gıda dışında kalan alanlarda da satış yapmaması gerektiğini kaydetti.

Hafta sonları 10.00-17.00 saatlerinde açık olan marketlerin, gıdanın yanı sıra tekstilden zücaciyeye, halıdan televizyona, hırdavattan inşaat malzemesine kadar geniş bir ürün yelpazesiyle müşterilerinin karşısına çıktıklarına dikkati çeken Baran, şu değerlendirmede bulundu:

“VATANDAŞLAR, İHTİYAÇLARINI HAFTA SONLARI AÇIK OLAN MARKETLERDEN KARŞILIYOR”

"Vatandaşlarımızın genel alışkanlığı, ihtiyaçlarını hafta sonu alışverişlerde gidermesidir. Pandemi kısıtları nedeniyle hareket kabiliyeti kısıtlanan vatandaşlar, ihtiyaçlarını hafta sonları açık olan marketlerden karşılıyor. Bu durum da yüzlerce ürünün satıldığı sektörlerde ticaret yapan üyelerimizin mağduriyetine yol açıyor. Zincir marketlerin ürün çeşitleri ve buna bağlı olarak rekabet ettiği sektör sayısı her geçen gün artıyor. Ticaret yaparak ayakta kalmaya çalışan üyelerimiz zincir marketlerin orantısız gücünün altında eziliyor."

"TÜCCARIMIZI GENEL GİDERLERİNİ BİLE KARŞILAYAMAYACAK DURUMA GETİRMEYELİM"

Ekonominin ancak tüm işletmeler ayakta kaldığında güçlü olabileceğine işaret eden Baran, "Bu nedenle zincir marketlere çağrıda bulunuyorum, lütfen hafta sonları gıda dışı ürünleri satmayın. Tüccarımızı genel giderlerini bile karşılayamayacak duruma getirmeyelim." değerlendirmesinde bulundu.