Avalanche AVAX Coin, son günlerde gösterdiği artış nedeniyle piyasaların yeni gözdesi haline geldi. Peki, Avalanche nedir, fiyatı neden arttı İşte, Avalanche AVAX Coin hakkında merak edilenler...

AVAX Coin, son günlerde en çok yükseliş gösteren kripto paralardan biri olmasıyla dikkat çekiyor. Asıl adı Avalanche olan AVAX Coin, günün en çok araştırılan kripto paralarından biri oldu.

Bu kripto para, önceki merkezi olmayan protokollere göre daha yüksek performans, güvenlik ve verimlilik sağlama amacı taşıdığını belirtiyor.

Peki, Avalanche AVAX Coin nedir? AVAX Coin fiyatı neden arttı? İşte, AVAX Coin olarak bilinen Avalanche hakkında tüm merak edilenler...

AVALANCHE AVAX COİN NEDİR?

Prof Dr. Emin Gün Sirer'in kurduğu Ava Labs tarafından geliştirilen AVAX Coin, 2021 genelinde yüzde 1850 yükseldi. Avalanche, yüzde 87'lik bir artış ve 4.2 milyar dolarlık piyasa değeriyle en büyük 20 kripto para arasında yerini aldı.



Avalanche ağı, merkeziyetsiz finansal varlıklar, finans uygulamaları ile kripto para işlem platformları ve hizmetler için güvenli, pratik ve ölçeklenebilen bir yapı sunmak amacıyla oluşturulmuştur.

Sitesinde bulunan bilgilere göre, geliştiriciler Avalanche üzerinden kolaylıkla güçlü, güvenilir uygulamalar ve karmaşık kural setlerine sahip özel blokzincir ağları oluşturabiliyor.

İşlemler, Avalanche üzerinden 3 saniyenin altında sonuçlanabiliyor. Ethereum'da bu süre ortalama 6 dakikayı buluyor.

Ava Labs, Avalanche'ın Bitcoin ve Ethereum'a göre çok daha enerji verimli olduğunu belirtiyor.

AVAX COİN NASIL ALINIR?

AVAX Coin alabilmek için, Binance, Paribu, Huobi ve Bitfinex gibi uygulamalardan birine sahip olmanız gerekiyor. Tercih ettiğiniz uygulamayı akıllı telefonunuzdan indirebilirsiniz.

Avalanche Coin satın alabilmek için öncelikle borsaya TL bakiyesi atmak veya bunun yerine kullanılabilecek bir kripto para almak gerekiyor. Bunun için ilk önce Binance ana sayfasında sol üstte yer alan “Kripto Al” seçeneğinden “Kredi/Banka Kartı” sekmesine tıklayın.

Açılan sekmede ne kadar TRY ile işlem yapmak istediğinizi seçerek Coin kısmından Tether’i yani USDT’yi işaretleyin.

USDT aldıktan sonra yine sol üstteki “Al-Sat” seçeneğini önizleyip “Klasik” sekmesine tıklayın.

Açılan kısımda sağ üstten USDT sekmesini seçerek arama butonuna AVAX yazın ve altta açılan AVAX /USDT çiftini seçin.

Daha sonra ortadaki “AVAX AL” sekmesine gelerek almak istediğiniz miktarı girin.

İstediğiniz miktarı girin ve işleme onay vererek AVAX Coin alma işleminizi tamamlayın.



