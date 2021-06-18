AVM’ler aşılamaya yer tahsisi için hazır

Alışveriş Merkezleri, İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyükşehirler dahil bütün il sağlık müdürlükleriyle irtibatta olunduğunu,talep edilmesi halinde yer tahsisi sağlanacağını duyurdu.

Yoğunluk olması halinde büyük alışveriş merkezlerinde aşılama için yer istenebileceği bildirildiği için Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) bir açıklama yaptı.

AYD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyükşehirler dahil bütün İl Sağlık Müdürlükleriyle irtibatta olduklarını belirterek, “Bizden talep edilmesi halinde yer tahsisi sağlayacağız. Bazı illerde ihtiyaç bulunmuyor ama yoğunluk olduğunda bunu talep edebileceklerini söylediler. Bu konuda ne zaman bizden bir şey istenirse yardımcı olmaya hazırız.” dedi.

“GAZİANTEP VE VAN’DA AŞILAMA YAPILIYOR”

Hüseyin Altaş, “İl Sağlık Müdürlüklerinden isteyenlere aşılama çalışmaları için yer tahsisi yapıyoruz. Gaziantep’te bunun uygulamasına başladık. Van’da da var.” dedi.

“İSTANBUL’DA BİRÇOK ALIŞVERİŞ MERKEZİMİZ AŞILAMA İÇİN YER TAHSİSİNE HAZIR”

Aşılamada randevu usulüyle çalışıldığını, Gaziantep’teki uygulamada belli bir yoğunluk oluştuğunu anlatan Altaş, “İstanbul’da da birçok alışveriş merkezimiz talep edilmesi durumunda aşılama için yer tahsisine hazır. Bu konuda ne zaman bizden bir şey istenirse yardımcı olmaya hazırız.” değerlendirmesinde bulundu.

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNE GELEN ZİYARETÇİ SAYISI ARTTI

Altaş, salgın nedeniyle uygulanan "tam kapanma"nın ardından geçen bir aylık sürece ilişkin, alışveriş merkezlerine gelen ziyaretçi sayısının arttığını belirtti.

“CİROLARDA YÜZDE 80’LERİ YAKALADIK”

Salgın öncesinde günlük 6 milyon 500 bin olan AVM’lere ziyaretçi girişinin, günlük 4 milyon 500 binlere gerilediğini ifade eden Altaş, “Cirolarımızda da yüzde 80’leri yakaladık. Bizim beklentilerimizden de iyi gidiyor.” diye konuştu.