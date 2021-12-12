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    Avrasya Tüneli inovasyon ödülü aldı

    Avrasya Tüneli, New Civil Engineer dergisi tarafından "Bakım ve Yenileme Metodu" kategorisinde inovasyon ödülüne layık görüldü.
    • AA
    • 12.12.2021 - 14:45
    • Güncelleme : 12.12.2021 - 14:46
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    Avrasya Tüneli inovasyon ödülü aldı

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Avrasya Tüneli'nin, tünelcilik alanında dünyanın önde gelen ödüllerini toplamaya devam ettiği bildirildi.

    5 yılda 75 milyon yolculuğa ev sahipliği yapan Avrasya Tüneli, dünyada inşaat ve mühendislik sektörünün en saygın yayınlarından kabul edilen New Civil Engineer (NCE) dergisi tarafından inovasyon ödülüne layık görüldü.

    BU NCE DERGİSİNİN AVRASYA TÜNELİNE VERDİĞİ İKİNCİ ÖDÜL

    Bakanlık tarafından yapılan çıklamada: "İngiltere'de yaklaşık 50 yıldır inşaat ve mühendislik sektörü alanında yayın yapan ve her yıl dünyanın en iyi tünelcilik uygulamalarını ödüllendiren NCE dergisi tarafından ikinci kez ödüle layık görüldü.

    Avrasya Tüneli inovasyon ödülü aldı #1

    TÜNELCİLİK SİSTEMLERİ, BAKIM VE YENİLEME ALANINDA İNOVASYON ÖDÜLÜ

    Avrasya Tüneli'nin 2020'de hayata geçirdiği Pacemaker Hız Düzenleyici Hareketli Aydınlatma Uygulaması, 41 kişilik jüri tarafından yenilikçi konsept, çevre geliştirme, paydaş memnuniyeti, gelişmiş kullanıcı deneyimi, varlık yönetimi, metodoloji ve teknoloji gibi kriterler üzerinden değerlendirilerek tünelcilik sistemleri, bakım ve yenileme alanında inovasyon ödülünü aldı."

    Avrasya Tüneli inovasyon ödülü aldı #2

    AVRASYA TÜNELİ'NİN 14 ULUSLARARASI ÖDÜLÜ BULUNUYOR

    Avrasya Tüneli, NCE tarafından 2018'de İngiltere'nin önde gelen mühendislik şirketlerinden olan Arup ile enerji verimliliği ve sürdürülebilirliğini artırmak amacıyla gerçekleştirdiği projeyle "Bakım ve Yenileme Metodu" kategorisinde ödüle layık görüldüğü hatırlatılan açıklamada, bu ödülle Avrasya Tüneli Projesi'nin inşaat, finansman, çevre ve işletme dallarında toplam 14 uluslararası ödülü bulunduğu bildirildi.

    Avrasya Tüneli inovasyon ödülü aldı #3

    TRAFİK SIKIŞIKLIĞI YÜZDE 53 AZALDI

    Ödüle layık görülen Pacemaker Hız Düzenleyici Hareketli Aydınlatma Uygulaması hakkında da bilgi verilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

    "Türkiye'de ilk kez tünel aydınlatmasında tamamı LED aydınlatma çözümlerinin kullanıldığı Avrasya Tüneli'nde Haziran 2020 uygulamaya alınan sistemle araçların hızlarının sabitlenmesi sağlandı. Bir yıl sonunda yapılan ölçüm ve analizlere göre en derin noktada ani hız değişimleri yüzde 69 azaltıldı. Trafik verimliliğinin yüzde 8,5 artış gösterdiği uygulama alanında hiç trafik kazası gerçekleşmezken, trafik sıkışıklığı da yaklaşık yüzde 53 azaldı. Egzoz gazlarının yüzde 12'ye varan oranda azalması sağlanarak çevre kirliliğinin önüne geçilmesine katkıda bulunuldu."

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