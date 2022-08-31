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    Avrasya Tüneli’nden 4 ayda 103 bin motosiklet geçti

    Mayıs-Ağustos dönemini kapsayan 4 ay boyunca Avrasya Tüneli’ni yaklaşık 103 bin motosiklet sürücüsü kullandı.
    • 31.08.2022 - 12:45
    • Güncelleme : 31.08.2022 - 13:41
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    Avrasya Tüneli’nden 4 ayda 103 bin motosiklet geçti

    Daha önce Asya ile Avrupa kıtalarını deniz altından buluşturan Avrasya Tüneli'ni motosikletliler kullanamıyordu.

    Avrasya Tüneli, gelen yoğun talep üzerine 1 Mayıs’tan itibaren motosikletli sürücülerin de kullanımına açılmıştı.

    103 bin motosikletli tünelden geçti

    Mayıs-Ağustos döneminde yaklaşık 103 bin motosiklet tünelden geçiş sağladı.

    Avrasya'dan 4 ayda 103 bin motosiklet sürücüsü geçti-VİDEO

    Rakamlarla Avrasya Tüneli

    • Avrasya Tüneli, Asya ve Avrupa kıtaları arasındaki yolculuk süresini 5 dakikaya indiriyor.
    • Açılıştan bu yana Avrasya Tüneli’ni kullanan araç sayısı ise 89 milyon 858 bini aştı.
    • Buna göre ağustos ayının günlük araç ortalaması 56 bin oldu.

    motosiklet

    Motosikletliler için gündüz 20,70 lira, gece 10,35 lira alınıyor

    Zaman, yakıt ve karbon emisyonu tasarrufu sağlayan tünelden geçişler, motosikletler için 05.00-23.59 saatleri arasındaki gündüz tarifesinde 20,70 lira, 00.00-04.59 arasındaki gece tarifesinde ise 10,35 lira olarak ücretlendiriliyor.


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