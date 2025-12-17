Avrupa Birliği ülkelerinde asgari ücret rakamları

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Milyonların gözü bu görüşmelerde...

Türkiye’de 7 milyon çalışanı ve her işletmeyi doğrudan, bütün çalışanları ise dolaylı olarak ilgilendiren asgari ücret maratonunda ikinci görüşme yarın gerçekleşecek.

Asgari ücret, 2025’te brüt 26 bin 5 lira olarak uygulandı. Kesintiler düştüğünde ise net asgari ücret bu yıl 22 bin 105 TL oldu.

DÖVİZ BAZINDA ASGARİ ÜCRET

Bu arada güncel kurlara göre döviz bazında asgari ücret 442 euro ve 517 dolar olarak hesaplanıyor.

2026 yılında asgari ücrete yüzde 23 ila yüzde 28 bandında zam ihtimali, ağırlıklı beklenti olarak öne çıkıyor.

BAKAN IŞIKHAN’DAN MESAJLAR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçen haftaki ilk toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Çalışanlarımızın gelirlerini koruyacak, istihdamı ve makroekonomik dengeleri gözetecek bir anlayışla çalışmalar yürütülecektir." mesajını vermişti.

Bakan Işıkhan, bu hafta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada da, bütün sendikalarla açık bir iletişim yapısına sahip olduklarını belirterek, "Sosyal diyalog gereği her türlü süreci işleteceğiz. Sendikaların görüşlerini alacağım. Mutlaka istişarede bulunacağız." ifadelerini kullandı.

AB ÜLKELERİNDE ASGARİ ÜCRET

İç piyasada yeni asgari ücret beklenirken, Avrupa Birliği ülkelerinde de 27 üyenin 22’sinde 'minimum maaş' uygulaması bulunuyor.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre 2025 yılında AB üyesi ülkelerde asgari ücretler şöyle:

- Bulgaristan: 551 Euro

- Macaristan: 707 Euro

- Letonya: 740 Euro

- Romanya: 814 Euro

- Slovakya: 816 Euro

- Çek Cumhuriyeti: 826 Euro

- Estonya: 886 Euro

- Malta: 961 Euro

- Yunanistan: 968 Euro

- Hırvatistan: 970 Euro

- Kıbrıs: 1000 Euro

- Portekiz: 1.015 Euro

- Litvanya: 1.038 Euro

- Polonya: 1.091 Euro

- Slovenya: 1.278 Euro

- İspanya: 1.381 Euro

- Fransa: 1.802 Euro

- Belçika: 2.070 Euro

- Almanya: 2.161 Euro

- Hollanda: 2.193 Euro

- İrlanda: 2.282 Euro

- Lüksemburg: 2.638 Euro

5 ÜLKEDE UYGULANMIYOR

AB üyesi ülkelerden Danimarka, İtalya, Avusturya, Finlandiya ve İsveç’te asgari ücret uygulaması bulunmuyor.

Asgari ücret uygulayan ülkelerin 10’unda, bu kategorideki maaşlar bin euronun altında bulunuyor.

5 AB üyesinde ise asgari ücret, 2 bin euronun üzerinde seyrediyor.

En düşük ücretli Bulgaristan ile en yüksek ücretli Lüksemburg arasında yaklaşık 5 kat fark olması da dikkat çekiyor.