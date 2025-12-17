Sabancı, 9 şirketiyle küresel A Listesi'ne girerek sürdürülebilirlik başarısını pekiştirdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sabancı, CDP’deki en yüksek temsil oranına ulaştı.

Sabancı; enerjiden malzeme teknolojilerine, perakendeden bankacılığa uzanan geniş yelpazede 9 şirketiyle Global A Listesi'nde yer alarak sürdürülebilirlik alanındaki öncü konumunu bir kez daha güçlendirdi.

Akçansa "İklim" programında, Sabancı Holding, Çimsa, Enerjisa Enerji, Kordsa, Brisa ve Temsa hem "İklim" hem "Su" programlarında; Akbank ve Carrefoursa "Ormansızlaşma" dahil üç programda birden Küresel A Listesi'ne girerek uluslararası ölçekte örneği az görülen bir başarıya imza attı.

Diğer yandan, Küresel Liderler listesinde 2023’te 5, 2024’te ise 8 şirketi bulunan Sabancı, bu yıl bu sayıyı 9’a çıkararak listede bugüne kadarki en yüksek temsil oranına ulaştı.

“ARGE YATIRIMLARIMIZIN YÜZDE 70’İNDEN FAZLASI SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ODAKLI”

Sabancı Holding CEO’su Kıvanç Zaimler, fiziksel iklim risklerine karşı hazırlığın bir zorunluluk haline geldiğinin altını çizerken, “Sabancı olarak, bu riskleri büyük veri ve ileri analitikle daha yakından takip edip proaktif şekilde yönetiyoruz. Fiziksel risklerin ötesinde mevcut işlerimizi geleceğe hazırlamak için verimlilik artışı ve emisyon azaltımı sağlayan uygulamalarla dönüştürüyoruz. Yeni teknolojilerin işlerimizi daha sürdürülebilir hale getirme potansiyelini düzenli olarak değerlendiriyoruz. Şirketlerimiz her yıl sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle bağlantısı olan yeni ürün ve hizmetler geliştiriyor. Geçtiğimiz yıl sürdürülebilir kalkınma alanlarına katkıda bulunabilecek 1.500’e yakın ürün ve hizmet sunduk. ARGE yatırım harcamalarımızın yüzde 70’inden fazlası bu alana ayrılmış durumda.” şeklinde konuştu.

“DÖNÜŞÜMÜN ÖNCÜLERİNDEN OLMAK İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ”

Son birkaç yıldır Türkiye, Batı Avrupa ve Amerika’da yenilenebilir enerji ve düşük karbonlu yapı malzemelerinde yeni yatırımlar yaptıklarını da sözlerine ekleyen Kıvanç Zaimler, şu ifadeleri kullandı:

Enerjisa Enerji ile ülkemizin şebeke altyapısına yatırım yapmaya devam ediyoruz. Sabancı Climate Ventures aracılığıyla yarının enerji ve iklim teknolojilerinin bir parçası oluyoruz. Portföyümüzde ileri jeotermal, güneş ve rüzgar teknolojilerinin yanı sıra; enerji depolama ve füzyon gibi yeni nesil enerji çözümleriyle birlikte, emisyon verisinin ölçülmesi, raporlanması ve yönetim kararlarına entegre edilmesini mümkün kılan iklim teknolojileri ile dijital yetkinlikler de yer alıyor. Bu çözümler, karbonsuzlaşmayı desteklerken enerji sisteminin sürekliliğine katkı sağlayarak, maliyet ve emisyon tarafında anlamlı bir fark yaratacaktır. Kuantum işlem gücü ve yapay zeka ise iklim modellemelerini hızlandıracak, şebeke optimizasyonunu geliştirecek ve yeni malzemelerin keşfini mümkün kılacak.