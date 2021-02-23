Avrupa Birliği'nde, ocak ayı yıllık enflasyonu arttı

Koronavirüs salgın tedbirlerinin devam ettiği Avrupa Birliği’nde ocak ayında yıllık enflasyonun yükseldiği bildirildi.

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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından hazırlanan bir raporla, Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi’nin ocak ayı yıllık enflasyon verileri yayınlandı.

Yayınlanan raporda Euro Bölgesi’nde aralık ayında yüzde eksi 0,3 olan yıllık enflasyonun, ocak ayına gelindiğinde yüzde 0,9 olduğu kaydedildi.

Euro Bölgesi'nde ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında gerçekleşen eksi enflasyon süreci ocak ayında sona erdi.

AB’DE ENFLASYON ARTTI

Koronavirüs tedbirlerinin devam ettiği AB’de, aralık ayında yüzde 0,3 olan yıllık enflasyonun ocak ayına gelindiğinde yüzde 1,2’ye çıktığı kaydedildi.

ALMANYA’DA ENFLASYON YÜZDE 1,6

Ocak ayı enflasyonu Almanya’da yüzde 1,6 olarak ölçülürken Fransa’da yüzde 0,8 olarak kaydedildi. İtalya yüzde 0,7 olarak belirtilirken, İspanya’da 0,4 olarak ölçüldü.