Avrupa Birliği'nin ekonomik büyüme beklentisinde gerileme Küresel ekonomilerin önemli bileşeni olan Euro Birliği büyüme beklentisini aşağı yönlü revize etti.

AA

Türkiye ekonomisi büyüme trendine devam ederken, dünyadan gelen büyüme beklentileri düşmeye devam ediyor.

Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülke olan Almanya'nın da bulunduğu Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi grubunun ekonomik büyüme beklentisinin düşmesi önem taşıyor.

AB Komisyonu'nun yaz raporunda, AB ve Euro Bölgesi'nin 2023 ve 2024 büyüme beklentileri aşağı yönlü revize edildi. AB Komisyonu'nun "Avrupa Ekonomik Tahminleri 2023 Yaz" raporu yayınlandı.

Avrupa Birliği Komisyonu, Euro Bölgesi'nde bu yılki ekonomik büyüme beklentisini iç talepteki daralma nedeniyle yüzde 0,8'e indirdi.

"Düşen enflasyon ve güçlü işgücü piyasasına rağmen yavaşlayan büyüme ivmesi" başlıklı raporda, AB ekonomisinin 2023'te yüzde 0,8, 2024'te yüzde 1,4, Euro Bölgesi ekonomisinin de 2023'te yüzde 0,8 ve 2024'te yüzde 1,3 büyüyeceği öngörüldü.

Bir önceki "İlkbahar" raporundaki tahminler

AB Komisyonu'nun bir önceki "İlkbahar" raporunda ise, AB'nin bu yıl yüzde 1, gelecek yıl yüzde 1,7, Euro Bölgesi'nin bu yıl yüzde 1,1, gelecek yıl yüzde 1,6 büyüyeceği tahmin edilmişti.

Son raporla birlikte AB ve Euro Bölgesi'nin 2023 ve 2024 büyüme beklentileri aşağı yönlü revize edilmiş oldu.

Almanya'nın bu yıl yüzde 0,4 küçüleceği öngörüldü

Raporda, Almanya'nın bu yıl yüzde 0,4 küçüleceği, gelecek yıl yüzde 1,1 büyüyeceği, Fransa'nın bu yıl yüzde 1, gelecek yıl yüzde 1,2 büyüyeceği tahmini yer aldı.

AB'deki ekonomik aktivitenin, 2023'ün ilk yarısında yaşanan zorlu şoklar nedeniyle zayıfladığı anımsatılan raporda, başta tüketim olmak üzere iç talepteki zayıflık, çoğu mal ve hizmet için yüksek ve artmaya devam eden tüketici fiyatlarının önceki tahmininde beklenenden daha ağır bir etki ortaya çıkardığı ifade edildi.

Düşen enerji fiyatlarına rağmen büyümenin artması beklenmiyor

Raporda, bu durumun düşen enerji fiyatlarına, düşük işsizlik oranlarına, devam eden istihdam genişlemesine ve artan ücretlere rağmen gerçekleştiği belirtilerek, Avrupa'nın birçok yerinde güçlü bir turizm sezonuna rağmen sanayideki zayıflığın devam ettiği ve hizmetlerde ivmenin azaldığı, bu nedenle ekonomik aktivitenin yavaşladığına işaret edildi.

Küresel ekonominin Çin'deki zayıf büyümeye rağmen yılın ilk yarısında beklenenden daha iyi bir performans sergilediğine dikkat çekilerek, AB ekonomisinin dış talepten güçlü bir destek alamayacağı kaydedildi.

"AB'deki zayıf büyüme ivmesinin 2024'e kadar sürecek"

Raporda, "AB'deki zayıf büyüme ivmesinin 2024'e kadar sürmesi bekleniyor. Sıkı para politikasının etkisinin ekonomik aktiviteyi kısıtlamaya devam etmesi öngörülüyor." ifadesi yer aldı.

Enflasyon beklentisi

AB Komisyonu, Euro Bölgesi'ne ilişkin enflasyon beklentisini 2023 için yüzde 5,8'den 5,6'ya indirirken, 2024 için yüzde 2,8'den 2,9'a yükseltti.

AB için de enflasyon öngörüsü 2023 yılında yüzde 6,7'den 6,5'e düşürülürken, 2024 için 3,1'den 3,2'ye çıkarıldı. Böylece, AB Komisyonu'nun AB ve Euro Bölgesi enflasyon beklentileri bu yıl için aşağı yönlü, gelecek yıl için de yukarı yönlü revize edildi.

"Enflasyonist baskılar geriledi"

Raporda, şu değerlendirme yer aldı:

Enerji fiyatlarındaki düşüş ile birlikte gıda ve sanayi ürünlerinden kaynaklanan enflasyonist baskıların hafiflemesi sonucunda enflasyon 2023 yılının ilk yarısında düşmeye devam etti.

"Enerji fiyatları 2024'te yeniden bir miktar artabilir"

Enerji fiyatlarının 2023'ün geri kalanında da düşmeye devam etmesinin beklendiğine işaret edilen raporda, yüksek petrol fiyatlarının etkisiyle enerji fiyatlarının 2024'te yeniden bir miktar artabileceği belirtildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)