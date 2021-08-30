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    Avrupa borsaları yeni haftaya yükselişle başladı

    Avrupa borsaları, Fed Başkanı Powell'ın cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda yaptığı konuşmanın ardından haftanın ilk işlem gününe alış ağırlık bir seyirle başlangıç yaptı.
    • AA
    • 30.08.2021 - 11:53
    • Güncelleme : 30.08.2021 - 12:01
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    Avrupa borsaları yeni haftaya yükselişle başladı

    Avrupa borsalarında açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,10 artarak 472,80 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi ise yüzde 0,12 yükselerek 15.871 puan oldu.

    İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,06 değer kazancıyla 8.927 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,11 primle 6.689 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,19 artışla 26.058 puanda bulunuyor.

    İNGİLTERE TATİL

    İngiltere'de piyasalar tatil dolayısıyla kapalı bulunuyor.

    Euro-Dolar paritesi yatay

    EURO/DOLAR PARİTESİ, YATAY SEYİRLE 1,1798 SEVİYESİNDEN İŞLEM GÖRÜYOR

    Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda yaptığı konuşmanın ardından küresel pay piyasalarında risk iştahının kısmen de olsa yüksek seyretmeye devam ettiğini belirterek, ABD'de iş gücü piyasalarına ilişkin verilerin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

    BUGÜN DÜNYADA TAKİP EDİLECEK VERİLER

    Bugün Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile ABD'de Dallas Fed aktivite endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, koronavirüs salgını ve Afganistan'daki gelişmelerin de gündemdeki yerini koruduğunu kaydetti.

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