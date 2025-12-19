Avrupa borsalarında haftanın son günü pozitif kapanış

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kapanışta Avrupa genelini kapsayan Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,37 artışla 587,5 puana yükseldi. Endeksin gün içinde 588,07 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine yaklaşması dikkat çekti.

BANKA VE SAVUNMA HİSSELERİ ÖNE ÇIKTI

Sektörel bazda banka hisseleri ortalama yüzde 0,53 değer kazanırken, savunma sanayi şirketlerinin hisseleri yüzde 1,46 ile yükselişe öncülük etti.

Otomotiv ve yedek parça endeksi yüzde 0,35 artarken, petrol ve gaz şirketlerinin hisseleri de yüzde 0,91 prim yaptı.

AVRUPA'NIN ÖNDE GELEN ENDEKSLERİ YÜKSELDİ

İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,61 artışla 9.897,42 puana çıktı.

Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,01 yükselerek 8.151,38 puana ulaştı.

İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,47 değer kazanarak 44.757,55 puan oldu.

Almanya’da DAX 40 endeksi ise yüzde 0,37 artışla 24.288,4 puandan kapandı.

EURO/DOLAR PARİTESİNDE SINIRLI GERİLEME

Euro/dolar paritesi TSİ 20.22 itibarıyla yüzde 0,03 düşüşle 1,172 seviyesinde işlem gördü.

Yatırımcıların odağında İngiltere Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası, Norges Bankası ve Riksbank’ın yılın son para politikası kararları yer aldı. İngiltere Merkez Bankası’nın 25 baz puanlık faiz indirimi dışında diğer merkez bankaları politika faizlerinde değişikliğe gitmedi.

FRANSA BÜTÇESİ VE RUSYA-UKRAYNA GÖRÜŞMELERİ GÜNDEMDE

Avrupa piyasalarında Fransa’daki bütçe görüşmelerine ilişkin gelişmeler de yakından takip edildi. Fransız parlamenterlerin 2026 Bütçe teklifi konusunda Karma Komisyon’da uzlaşma sağlayamaması belirsizliği artırdı.

Öte yandan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna ve ABD’li müzakerecilerin olası bir barış planını ele almak üzere cuma ve cumartesi günleri bir araya geleceğini duyurdu.

ALMANYA'DAN ZAYIF GÜVEN VE REVİZE TAHMİNLER

Makroekonomik verilerde Almanya’da tüketici güveninin beklentilerin aksine zayıfladığı görüldü. Aralık ayında eksi 23,4 olan Tüketici Güven Endeksi, ocak ayı için 3,5 puan düşüşle eksi 26,9’a gerileyerek Nisan 2024’ten bu yana en düşük seviyesini gördü.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) ise 2026 yılına ilişkin büyüme tahminini yüzde 0,7’den yüzde 0,6’ya indirirken, enflasyon öngörüsünü yukarı yönlü revize etti.