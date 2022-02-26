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    Avrupa borsalarında risk en üst seviyede

    Rusya ve Ukrayna gerginliği coğrafi yakınlık nedeni ile Avrupa sosyo ekonomisini ve dolayısı ile borsalarını etkiliyor.
    • AA
    • 26.02.2022 - 13:26
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    Avrupa borsalarında risk en üst seviyede

    Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması varlık fiyatları üzerinde baş rolü oynadı.

    Küresel pay piyasaları, perşembe günü başlayan saldırının ardından piyasalarda riskli görülen varlıklardan kaçışı beraberinde getirirken, başta ABD, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve İngiltere olmak üzere birçok ülke Rusya'ya yaptırım uygulama kararı aldı.

    Avrupa'da risk en üst seviyede Avrupa borsalarında artan jeopolitik risklerle satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, gelecek hafta da konuya ilişkin gelişmeler yatırımcıların odağında bulunuyor.

    AB ENERJİDE RUSYA'YA BAĞIMLI

    Avrupa ülkelerinin enerji tedarikinde Rusya'ya olan bağımlılıkları ülkelerin daha sert önlemler almasını engellese de Avrupa ülkelerinin neredeyse tamamı Rusya'ya yaptırım kararı aldı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından Almanya, Kuzey Akım 2 projesinde ruhsatlandırma sürecini durdururken, AB tarafından, Rusya Federasyonu, hükümeti ve Merkez Bankasına finans sağlamak yasaklandı.

    Avrupa borsalarında risk en üst seviyede #1

    RUSYA'YA MALİ YAPTIRIMLAR YAPILDI

    AB ülkeleri Rusya'nın sermaye piyasalarına erişimini engelleyecek mali yaptırımların da uygulanmasında uzlaşılırken, bu çerçevede, Rus bankacılık piyasasının yüzde 70'ini kapsayacak ve kamuya ait şirketleri de içerecek yaptırımların hayata geçirilmesi kararlaştırıldı. Ulaşım sektörünün de yaptırım kapsamına alınmasına karar verilirken, Rusya'nın mevcut ticari uçak filosuna yedek parça ve ekipman satışına yasak getirildi.

    RUSYA'NIN ÇİP'E ERİŞİMİ SINIRLANDIRILDI

    Rusya'nın çip gibi önemli teknolojilere erişimi de sınırlandırıldı. Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ECB'nin, fiyat istikrarı ve Euro Bölgesi'nin finansal sisteminde istikrarın sağlanması için gereken her şeyi yapacağını belirtti. Avrupa'da artan jeopolitik gerilimle birlikte nisan vadeli doğalgaz kontratı haftalık bazda yüzde 27,8 artışla 93,1 euroya çıkarken, hafta içinde 143 euroyu test etti.

    Avrupa borsalarında risk en üst seviyede #2

    SAVAŞ VARLIK FİYATLARINI ETKİLEDİ

    Analistler, Rusya ile Ukrayna arasındaki gelişmelerin varlık fiyatlarını etkilemeyi sürdürmesinin beklendiğini kaydederek, özellikle emtia fiyatlarındaki oynaklığın riskli varlıklar üzerindeki satış baskısını güçlendirebileceğini ifade etti.

    Bölgede açıklanan makroekonomik verilere göre Almanya'da Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) 2021'in 4. çeyreğinde yıllık yüzde 1,8 ile beklentilerin üzerinde büyürken, Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 5,1 arttı.

    Bu gelişmelerle bu hafta İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,32, Almanya'da DAX endeksi yüzde 3,16, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,56 ve İtalya'da MIB 30 endeksi ise yüzde 2,77 değer kaybetti.

    Gelecek hafta salı bölge genelinde imalat sanayi PMI, çarşamba Almanya'da işsizlik ve Euro Bölgesi'nde TÜFE, perşembe bölge genelinde hizmet sektörü PMI ve Euro Bölgesi'nde işsizlik ile cuma Almanya'da dış ticaret dengesi verileri takip edilecek.


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