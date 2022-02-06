Avrupa depolarındaki gaz azaldı

Avrupa'nın enerji sorununun odağındaki doğalgaz talebi artarken, depolarda bulunan doğalgaz miktarı da azalıyor.

"Gas Infrastructure Europe" verilerine göre, Avrupa'nın doğalgaz depolarının doluluk oranı geçen yıl ocak sonu itibarıyla yüzde 52 seviyesindeyken, bu yılın aynı döneminde yüzde 37,5'e geriledi.

Ocak 2021'de Avrupa'daki doğalgaz depolarında yaklaşık 60 milyar metreküp gaz bulunuyordu ve doluluk oranı yüzde 52 olarak kayıtlara geçti. Bu yılın aynı döneminde bu miktar 18 milyar metreküp azalarak 42 milyar metreküpe, depoların doluluk oranı ise yüzde 37,5'e geriledi.

DEPOLARINDA EN FAZLA DOĞALGAZI OLAN ÜLKE İTALYA

Avrupa'da deposunda en fazla doğalgaz bulunan ülke 10 milyar metreküple (yüzde 47) İtalya oldu. İtalya'yı 8,7 milyar metreküple (yüzde 35) Almanya, 4,4 milyar metreküple (yüzde 33) Fransa izledi.

Doğalgaz depolarının doluluk oranı açısından ise 200 milyon metreküple depolarının yüzde 80'i dolu olan Portekiz ve 750 milyon metreküple depolarının yüzde 75'i dolu olan Birleşik Krallık başı çekti.

TALEP ARTINCA DEPOLAR AZALDI

Kış mevsiminin beklenenden daha soğuk geçmesi ve enerji talebindeki artış depolardaki doğalgazın daha çok kullanılmasına yol açtı. Rusya'nın Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gönderdiği doğalgaz miktarının azaltması ve hidroelektrik santrallerinden üretimin azalması da depolardaki gazın azalmasında etkili oldu.

RUSYA VE UKRAYNA ARASINDAKİ GERİLİM TEDARİKE YANSIYABİLİR

Uzmanlar, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim nedeniyle doğalgaz tedarikinde sıkıntı yaşanabileceğini ifade ediyor. Avrupa ve ABD'li yetkililer iki ülke arasında savaş çıkması durumunda, Avrupa gazının yüzde 40'ını tedarik eden Rusya'nın uygulanacak yaptırımlara vanaları kapatmakla karşılık vermesinden endişe ediyor. Rusya, Avrupa'ya doğalgazı ya uzun vadeli kontratlarla ya da belli miktar gaz satışını sağlayan tek seferlik anlaşmalarla sağlıyor.

ARZ SIKINTISININ ALTINDAKİ RUSYA ETMENİ

Öte yandan, Rusya'nın Avrupa'ya yüzde 15 daha fazla gaz gönderme kapasitesi olduğu ifade ediliyor. Uzmanlar, doğalgazda arz sıkıntısının, Avrupa tarafından istenmeyen Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının gerçek bir "ihtiyaç" olduğunu göstermek isteyen Rusya'dan kaynaklandığı görüşünü de savunuyor.