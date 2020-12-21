Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı: Boeing 737 Max güvenli

Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı'ndan yapılan açıklamada, uçağın tüm mekanizmalarının incelendiği belirtildi.

Geçtiğimiz yıllarda iki ölümcül kazaya karışan ve Mart 2019'da uçuşları durdurulan Boeing 737 Max'e ABD ve Brezilya tarafından yeniden uçuş izni verildi.

Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) da iki ülkenin uçuş kararının ardından uçağı incelemeye aldı.

EASA İcra Direktörü Patrick Ky, uçağı incelemelerinde ve imalatçı tarafından yapılan tasarım değişikliklerini analizlerinde "altına bakılmadık taş" bırakmadıklarını söyledi.

"TÜM MEKANİZMALARI İNCELEDİK"

Patrick Ky, "Daha ileri gittik ve uçağın tüm uçuş kontrollerini, tüm mekanizmalarını inceledik." dedi. Ky, amaçlarının bir kusura yol açabilecek herhangi bir şeye bakmak olduğunu söyledi.

737 Max uçaklarının yeniden uçuşlara başlayabilmesi için mevcut uçakların yeni bilgisayar yazılımıyla donatılması, kablolama ve kokpit aygıtlarının tekrar düzenlenmesi gerekiyor.

"ARTIK ÇOK GÜVENLİ"

Pilotların zorunlu eğitime tabi tutulması gerekirken, değişikliklerin doğru bir şekilde gerçekleştirildiğinden emin olmak için her uçağın test uçuşundan geçmesi şartı getirildi.

BBC News'in haberine göre, Ky söz konusu uçaklar için "Artık çok güvenli olduklarından eminiz. Kesin olan şey, bundan çıkarılan dersler olduğu ve bizim açımızdan yeni eylemleri tetikleyeceğidir." diye konuştu.

EASA İcra Direktörü, eskiden olduğundan çok daha kapsamlı bir şekilde kendi güvenlik değerlendirmelerini yapacaklarını sözlerine ekledi.

İKİ KAZADA 346 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Boeing 737 Max'lerin uçuşu, 346 kişinin hayatını kaybettiği iki ölümcül kazanın ardından Mart 2019'da durdurulmuştu. Uçağın çok hızlı tırmanmasını ve durmasını engelleyen bir güvenlik özelliğinin, uçağın burun kısmını aşağıya indirdiği ortaya çıkmıştı.

PİLOTUN SON SÖZLERİ: BURNU KALDIR

157 yolcu ve mürettebatıyla düşen Etiyopya Hava Yolları'na ait yolcu uçağının burnu, havalandıktan kısa süre sonra aşağı dalmaya başlamıştı. Wall Street Journal'ın haberinde, pilotlardan birinin diğerine "Burnu kaldır! Burnu kaldır!"dediği aktarılmıştı.

Endonezya merkezli Lion Air uçağının da burun kısmının en az 20 kez indirmeye zorlandığı, denize düşen uçaktaki 189 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.