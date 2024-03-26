Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan deprem bölgesine 500 milyon euro finansman desteği Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası arasında, deprem bölgesine sağlanacak yeni bir destekle ilgili mutabakat imzalandığı açıklandı.

AA

Geçen yıl 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen iki yıkıcı depremin ardından bölgenin kalkınması için sağlanan destekler ve kaynak anlaşmaları devam ediyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) arasında, deprem bölgesine 500 milyon euro finansman desteği sağlanmasına ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.

Desteğin, 2024 ve 2025 yıllarında sağlanması öngörülüyor.

Rigterink ve Şimşek bir araya geldi

EBRD Birinci Başkan Yardımcısı Jürgen Rigterink başkanlığındaki heyet, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le Bakanlık'ta bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye'nin ekonomi programı ve EBRD ile güçlü iş birliğinin yanı sıra EBRD'nin deprem bölgesine yönelik finansman desteği ele alındı.

Mutabakat zaptı imzalandı

Heyetin Bakan Şimşek'i ziyaretinde, söz konusu finansman paketi kapsamında, EBRD'den 500 milyon euro finansman sağlanması için Bakanlık ile EBRD arasında mutabakat zaptı imzalandı.

Zapta, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik ile EBDR Birinci Başkan Yardımcısı Rigterink imza attı.

Destek belediyelere kullandırılacak

Söz konusu finansman desteği, İller Bankası aracılığıyla belediyelere su, içme suyu, kanalizasyon, katı atık ve ulaştırma sektörlerinde kullandırılacak.

EBRD'nin deprem bölgesine destekleri

EBRD, depremlerinin ardından ilk destek veren uluslararası finans kuruluşları arasında bulunuyor.

Deprem bölgesinin yeniden imarı için kamu ve özel sektöre 1,5 milyar euro finansman paketi açıklamıştı.

Bu çerçevede, deprem bölgesindeki özel sektör projelerine, KOBİ'lere ve yerel bankalara 800 milyon euro finansman sağlandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)