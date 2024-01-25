Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan Türkiye'ye 2,5 milyar euroluk finansman Türkiye'nin 2023 yılında yaşadığı depremin yaralarını sarmak için EBRD'den gelen desteğin boyutu açıklandı. Banka'nın 2023 yılında en fazla Türkiye'ye destek verdiği belli oldu.

AA

Türkiye 6 Şubat 2023'te, Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı deprem yaşadı.

Depremin etkilediği 11 ilde yaşam durma noktasına geldi.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), 2023 yılında Türkiye'ye, deprem sonrasındaki projelerin de katkısıyla 2,48 milyar euroluk rekor finansman sağladı.

EBRD, Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından özel sektörünün gelişimini ve yeşil dönüşümünü destekleme konusunda adımlar atmıştı.

Sağlanan finansmanın yüzde 58'i "yeşil finansman" kategorisinde gerçekleştirildi.

2023 yılında EBRD'nin en yüksek yatırım hacmini alan ülke

Türkiye, 2023 yılında EBRD'nin en yüksek yatırım hacmini alan ülke oldu.

EBRD 2022 yılında Türkiye'ye 1,63 milyar euro, 2021 yılında ise 2 milyar euro yatırım yapmıştı.

2023'te ise EBRD, depremden etkilenen bölge ekonomisinin toparlanması, yeniden inşası ve yeniden entegrasyonunu desteklemeyi amaçlayan çok yıllı 1,5 milyar euroluk bir yatırım planı açıklamıştı.

Plan, etkilenen işletmeler ve bireyler için yerel ortak bankalar aracılığıyla sunulan 600 milyon euroluk Afet Müdahale Çerçevesi'ne ek olarak, küçük ve orta ölçekli işletmeler için altyapı yatırımları ve özel sektör desteğini de içeriyordu.

EBRD'den yapılan açıklamaya göre deprem müdahale planının bir parçası olarak bölgedeki şirketlere ve bireylere 800 milyon eurodan fazla kaynak sağlandı.

Bu fonlar, EBRD'nin 2023 yılında Türkiye'ye yaptığı yatırımların yüzde 30'undan fazlasını oluşturdu.

KOBİ'lerin hasarlı binalarının yeniden inşaasına destek verdi

Banka depremden etkilenen bölgede faaliyet gösteren KOBİ'lerin hasarlı binalarını, üretim varlıklarını ve altyapılarını yeniden inşa etmelerine yardımcı olmak amacıyla bir Yeniden Yapılandırma Yardımı ve Hibe programını da duyurdu. Program Japonya Maliye Bakanlığı'nın mali desteğini de içeriyordu.

Türkiye'deki yeşil ve ekonomik kapsayıcılık girişimlerin finansı

EBRD Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner, EBRD'nin Türkiye'deki yeşil ve ekonomik kapsayıcılık girişimlerinin de 2023'teki rekor finansmanın temel unsurlarından biri olduğunu belirtti.

EBRD geçen yıl Türkiye'de 48 projeyi finanse etti ve yatırımların yüzde 91'i ülkenin özel sektörüne, yaklaşık yüzde 58'i ise yeşil ekonomiye geçişine yönelik oldu. Projelerin yüzde 60'ı toplumsal cinsiyet bileşenleri içeriyordu.

EBRD 2023 yılında Türkiye'de, çoğunluğu Küçük İşletmeler Etki Fonu, İklim Yatırım Fonları ve Türkiye'den olmak üzere 41,5 milyon euroluk bağış fonunu da kullandı.

2009'dan bu yana Türkiye'ye 19 milyar euro finansman

EBRD, 2009'dan bu yana Türkiye'ye 439 proje kapsamında 19 milyar euro finansman sağladı. Bu yatırımların yüzde 93'ü özel sektöre aktarıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)