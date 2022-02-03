Avrupa Merkez Bankası faiz oranını değiştirmedi

Avrupa Merkez Bankası bugün gerçekleştirdiği para politikası kurulu toplantısının ardından faiz oranlarında değişikliğe gitmedi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz oranlarında değişikliğe gitmezsek, AB bünyesindeki Berlin Avrupa Merkez Bankası da piyasa beklentileri doğrultusunda, faiz oranlarında değişikliğe gitmedi.

ECB'den yapılan açıklamada, ECB Yönetim Konseyi'nin, bugünkü toplantısında, faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldığı, politika faizini sıfır, mevduat faizini yüzde eksi 0,50 ve marjinal fonlama faizini de yüzde 0,25'te sabit bıraktığı bildirildi.

PEPP ALIMLARININ HIZI YAVAŞLADI

PEPP kapsamında net tahvil alımlarının Mart 2022'den sonra devam etmeyeceği belirtilen açıklamada, ilk çeyrekte net PEPP alımlarının daha yavaş hızda yapıldığı aktarıldı.

APP DEVAM EDECEK

Varlık Satın Alma Programı (APP) kapsamında varlık alımlarının ikinci çeyrekte aylık 40 milyar euro ve üçüncü çeyrekte aylık 30 milyar euro olarak devam ettirileceği bildirilen açıklamada, PEPP çerçevesinde alınmış varlıkların 2024 sonuna kadar yeniden yatırıma yönlendirileceği belirtildi.