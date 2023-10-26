Avrupa Merkez Bankası faizi sabit bıraktı Avrupa Merkez Bankası, faiz kararını açıkladı. Banka'nın refinansman faizini yüzde 4,50, mevduat faizini yüzde 4 ve marjinal fonlama faizini yüzde 4,75'te sabit kaldı.

AA

Avrupa Merkez Bankası (ECB), 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tuttu.

ECB'den para politikası kararına ilişkin yapılan açıklamada, Banka'nın refinansman faizini yüzde 4,50, mevduat faizini yüzde 4 ve marjinal fonlama faizini yüzde 4,75'te sabit bıraktığı belirtildi.

ECB Başkanı Christine Lagarde, toplantının ardından yaptığı konuşmada enflasyonun kısa zamanda düşmesinin beklendiğini belirterek, enerji fiyatlarının halen yüksek kalmaya devam ettiğini açıkladı.

Lagarde, büyümede yavaşlama beklediklerini de sözlerine ekledi.

Enflasyon hâlâ çok uzun süre çok yüksek

Enflasyonun hala "çok uzun süre çok yüksek" kalmasının beklendiği ve Avro Bölgesi içinde fiyat baskılarının güçlü olmaya devam ettiği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Aynı zamanda, güçlü baz etkileri de dahil olmak üzere, eylülde enflasyon belirgin bir şekilde düştü ve enflasyonun temelini oluşturan çoğu ölçüt gevşemeye devam etti. Bankanın geçmişte yaptığı faiz artışları, finansman koşullarına güçlü şekilde yansımaya devam ediyor. Bu durum talebi giderek azaltmakta ve enflasyonu düşürmeye yardımcı olmaktadır.

Varlık Alım Programı'ndaki portföy büyüklüğü

Açıklamada, ECB'nin Varlık Alım Programı'ndaki (APP) portföy büyüklüğünün anapara ödemelerinin yeniden yapılmadığı için küçülmeye devam ettiği, Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nda (PEPP) ise anapara ödemelerinin en azından 2024 sonuna kadar devam edeceği ancak para politikasının amaçlarını sekteye uğratmamasına dikkat edileceği bildirildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)