Avrupa Merkez Bankası faizi sabit tuttu

Küresel piyasaların bu hafta odaklandığı en önemli verilerden birisi olan Avrupa Merkez Bankası toplantısından, "faiz ve pandemi varlık alımı miktarını sabit tutma" kararı çıktı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda, faiz oranları ve Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) toplam büyüklüğünde değişikliğe gitmedi.

"TAHVİL ALIMLARININ HIZI YAVAŞLAYABİLİR"

ECB, tahvil alımlarının son iki çeyreğe göre daha düşük hızla olabileceğini duyurdu. ECB’nin açıklamasında, bankanın varlık alım programı kapsamındaki net alımların aylık 20 milyar euro seviyesinde devam edeceğine vurgu yapılarak enflasyon hedefine yönelik "Geçiş sürecinde enflasyon oranı hedefi bir miktar aşabilir.” mesajı verildi.

Açıklamada, 1 trilyon 850 milyar euroluk PEPP'te net varlık alımlarının en azından Mart 2022'ye kadar ya da "Koronavirüs krizinin sona erdiği" kararı verilene kadar devam edeceğinin altı çizildi.



FAİZİ SABİT BIRAKTI

ECB'den yapılan açıklamada, yönetim konseyinin, bugünkü toplantısında, faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldığı, politika faizinin sıfır, mevduat faizinin yüzde eksi 0,50 ve marjinal fonlama faizinin ise yüzde 0,25'te sabit bırakıldığı bildirildi.