Avrupa Merkez Bankası, politika yönlendirmesini değiştirecek

ECB, bir sonraki para politikası toplantısında, politika yönlendirmesini değiştirebileceğin sinyallerini verdi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), yeni stratejisini yansıtmak ve enflasyonun canlandırılması konusundaki ciddiyetini göstermek için bir sonraki para politikası toplantısında, politika adımlarıyla ilgili ileriye dönük yönlendirmesini değiştirecek.

ECB'nin geçen hafta duyurduğu yeni stratejisine göre mevcut durumdaki gibi faiz oranlarının sıfıra yakın olduğu zamanlarda enflasyonun yüzde 2'lik hedefin üstüne çıkmasına göz yumacak.

“FAİZ ORANLARI OLMASI GEREKENDEN ERKEN ARTIRILMAYACAK”

ECB Başkanı Christine Lagarde'nin bugün yayınlanan bu açıklaması, faiz oranlarının olması gerekenden erken artırılmayacağı ve gelecekteki fiyat artışlarıyla ilgili beklentilerin yükseltilmesi konusunda yatırımcıların temin edilmesini amaçlıyor.

ORTAM, FAİZ ORANLARININ DÜŞÜK TUTULMASINA MÜSAİT

ECB'nin mevcut yönlendirmesi, enflasyon görünümünün ECB'nin hedefine "güçlü bir şekilde yaklaştığı" görülene kadar bankanın gerekli olduğu sürece tahvil alabilmesine ve faiz oranlarını şu anki rekor düşük seviyelerde tutabilmesine olanak sağlıyor.